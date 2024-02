Fallo masivo de AT&T es investigado como posible ciberataque, según fuentes

Fuentes recogidas por ABC News relacionadas con el fallo masivo de AT&T producido desde la madrugada del jueves afirmaron que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están investigando urgentemente las interrupciones como parte de un posible ciberataque.

Las dos fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato, afirmaron al medio anteriormente citado que las autoridades intentan determinar si las interrupciones son el resultado de un hackeo, o simplemente de algún tipo de avería técnica.

Sin embargo, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), que es una agencia dentro del DHS encargada de monitorear las amenazas cibernéticas, informó a las 5:00 a.m. ET que “se desconoce la causa de la interrupción y no hay indicios de actividad maliciosa”, señala un memorando confidencial que obtuvo ABC News.

Las interrupciones han dejado a millones de clientes de servicios inalámbricos sin poder hacer ni recibir llamadas telefónicas, incluso al 911, y se reportaron afectados en varias zonas del país. Ante esto, funcionarios han instado a que se comuniquen con los servicios de emergencia por medios alternativos como teléfonos fijos o celulares de otras empresas de telefonía.

Del mismo modo, Verizon y T-Mobile, otros dos grandes proveedores de servicios inalámbricos, apuntaron a ABC News que sus respectivas redes no estaban experimentando cortes, pero que sus clientes podían tener dificultades para comunicarse con personas afectadas por cortes en otros proveedores.

“La red de Verizon está funcionando normalmente. Algunos clientes experimentaron problemas esta mañana al llamar o enviar mensajes de texto a clientes atendidos por otro proveedor. Continuamos monitoreando la situación”, declaró un portavoz de Verizon.

Por su parte, un portavoz de T-Mobile dijo similarmente que su red funciona normalmente, pero es posible que Down Detector refleje problemas en los clientes que intentaron conectarse con usuarios de otras redes.

De momento, se desconoce cuándo se restablecerá el servicio de AT&T por completo, o si las interrupciones tendrán algún impacto en la seguridad pública o en la infraestructura crítica.

AT&T es uno de los mayores proveedores de servicios móviles y de banda ancha de EE. UU. presta servicios a más de 100 millones de clientes, según el sitio web de la compañía.

