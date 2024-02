La Divaza aceptó un dilema que obligó a todos los habitantes a convivir en LCDLF 4

En la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, “La Jefa” interviene muchísimo menos que en ediciones previas. Ahora, probablemente la dinámica para ella sea sólo dirigir las pruebas y poner a los famosos en ‘aprietos’ dándoles opciones que exigen sacrificio o compensaciones individuales.

La Bebeshita, Robbie, Fernando Lozada, Maripily Rivera, Lupillo Rivera, La Melaza y La Bronca, son algunos de los famosos que han tenido que han experimentado estos procesos de dilemas, dentro de la casa. En esta quinta semana, hemos podido ver que llegó el turno de La Divaza y parece que con los días las exigencias serán mayores.

A la venezolana se le dieron las siguientes opciones:

a) Cambiar de look y aceptar raparse la cabeza

b) La cena del 21 de febrero y el almuerzo del 22 de febrero deberá ser comunitario, no por grupos.

La Divaza aceptó el reto de comer en comunidad, más no el cambio de look. Los fans del reality estuvieron de acuerdo con su decisión, porque éste no tiene porqué sacrificarse por toda una casa que de por sí está completamente dividida por la competencia misma.

Ahora bien, comer juntos es también un ejercicio que podría llevarlos a todos a limar asperezas y de cara al show permite un contenido unificado, más allá de las pruebas del líder y del presupuesto. Posiblemente la producción deba llegar, pronto, a la dinámica de “encadenados” en donde se les exige a los habitantes convivir en grupos de dos o de tres durante 48 horas, con la finalidad única de no perder el el dinero que les permite realizar una compra del 100 % por ciento de los alimentos de la semana.

¿Beneficio o Maldición?

La Bronca ganó anoche el beneficio de poder ver todas las nominaciones del habitante que ella eligiera. Maripily Rivera fue el nombre que ésta escogió y ahora en efecto puede confirmar que desde el día uno la lealtad de la boricua está con su gente y no con el resto de habitantes, aún cuando su juego fue bastante errático durante las primeras semanas.

¿Pero este beneficio ha sido de ayuda para La Bronca? Depende. Ayer intentó sembrar la cizaña en Cristina Porta en contra del “huracán boricua”, lo que puede gustarle al público o no. Sobre todo porque para llevar acabo este tipo de juego se necesita tener mucha frialdad, porque en efecto estaría maquinando para desequilibrar y dañar una relación que estaba empezando a forjarse bien entre Rivera y Porta.

¿Esto es bueno o malo? Depende. Porque muchas de las mujeres que conforman el cuarto fuego dicen ser honestas, leales e ir de frente. Jugar en detrimento de minar la confianza de Cristina Porta, cuando ésta nunca las ha traicionado, podría valerles perderla a futuro, si es que el público no la elimina antes.

La Bronca, por otra parte, podría enfurecer muchísimo a los fans del cuarto tierra. Y aún cuando la nueva narrativa del show, sea “exponerlos mal” de cara al público, los que ven el 24/7 se mantienen firmes y leales a ellos.

¿Cuál habría sido la jugada acertada en este beneficio? Ninguna. Es muy pronto para buscar traidores, porque además no los hay. La Bronca podría haber elegido las nominaciones de Cristina, para saciar la curiosidad de saber qué tan leal es o fue a fuego y agua. Pero de nuevo, soltar una bomba como esta, a estas alturas del juego, no suma, porque aún no hay nada que descubrir.

