Óscar Valdez se olvida del Canelo Álvarez y apunta al próximo rival de Terence Crawford

El histórico campeón mundial de boxeo, Óscar Valdez, aseguró que Terence Crawford es actualmente el mejor peleador libra por libra del planeta y se mostró en contra del posible combate que pueda tener contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante los crecientes rumores sobre su posible enfrentamiento en los cuadriláteros; consideró que existe una persona que tiene todas las cualidades para protagonizar una mega pelea contra él y demostrar realmente de lo que está hecho.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Boxing Social, donde detalló que Teófimo López sería el mejor aspirante para subir al ring contra Crawford y poder protagonizar una verdadera pelea de titanes en la que probará todo lo que puede ofrecer para poder alcanzar la victoria.

“Terence Crawford es el mejor Libra por Libra en este momento. Terence Crawford es un peleador que admiro mucho, es un peleador impresionante. Quedé muy impresionado con su última pelea”, expresó en sus declaraciones.

Valdez detalló que Teófimo López siempre ha estado retando a Crawford para poder enfrentarse y a pesar de no haber tenido el mejor desempeño posible en su último combate contra Jamaine Ortiz, consideró que puede brindarle una verdadera lucha a su rival para poder registrar así uno de los mejores enfrentamientos del último año.

“Me gusta la pelea de Teófimo y Crawford. No todos los peleadores están dispuestos a tomar riesgos grandes, ¿cómo no puedes estar de acuerdo con eso? Lo he visto crecer con los años, cómo ha madurado, lo inteligente que es dentro y fuera del ring. Lo tiene todo. Teófimo es un peleador completo”, resaltó.

“Me gustaría ver más esa pelea que la de Crawford contra Canelo. Sí, porque quiero ver grandeza, y creo que esa pelea está más cerca de la grandeza que la de Crawford y Canelo porque hay muchas divisiones de peso de diferencia, y Crawford y Teófimo están más cerca en sus categorías. La de Canelo y Crawford también sería una gran pelea, y de cualquier forma la vamos a ver”, finalizó Valdez.

Es importante resaltar que este duelo no estaría equivocado debido a que ha surgido el rumor de que el próximo rival del Canelo Álvarez será el estadounidense Jermall Charlo, por lo que Terence Crawford tendrá que buscar un nuevo contrincante lo antes posible.

