Chayanne levanta furor al anunciar su gira “Bailemos Otra Vez”: Fechas, boletos y más

Chayanne triunfó por doble durante la celebración del Premio Lo Nuestro 2024. Y es que luego de ser resultar ganador en la categoría de Canción Tropical del Año, el cantante puertorriqueño anunció la noticia que sus fanáticos y seguidores esperaban desde hace mucho tiempo: una nueva gira.

Al recibir el galardón, la noche del pasado 22 de febrero en la ciudad de Miami, Florida, de las manos de su hija Isadora y su sobrina, la influencer Lele Pons, Chayanne aprovechó el momento para dar a conocer el tan esperado anuncio.

Estoy muy emocionado, también les puedo decir que después de cinco años voy a hacer gira, empiezo en agosto y espero verlos”. Chayanne – Cantante

🤩SORPRESA🤩 Chayanne enloqueció a sus fans anunciando en su discurso de aceptación de su Premio Lo Nuestro que, tras cinco años, iniciará una nueva gira en agosto 🙌🙌

👉¡No te pierdas en #LaHoraHOLA nuestro repaso de esta cumbre de estrellas latinas!

📸: @premiolonuestro pic.twitter.com/ZdPx1r4FHx — ¡HOLA! TV (@HOLATV) February 23, 2024

¿Cuándo y dónde se presentará Chayanne?

Luego del lanzamiento de su disco “Bailemos Otra Vez”, en el segundo semestre del 2023, los rumores sobre una posible gira del intérprete de “Torero” comenzaron a inundar las redes sociales.

Incluso, y debido a la variedad de rumores sobre la presencia de Chayanne en diversos países como México, el cantante tuvo que “echar mano” de sus plataformas para desmentir las especulaciones y mencionar que él mismo sería el encargado de anunciar novedades a través de sus canales oficiales.

Pero lejos de “calmar” los ánimos de sus fanáticos, Chayanne creó mayor ilusión en el público, algo que se alimentó con diversos videos en donde se veía al artista ensayando en diversos escenarios.

Finalmente, y luego de un gran número de rumores, el boricua reveló que su nueva gira “Bailemos Otra Vez 2024”, dará inicio el día 21 de agosto en la ciudad de San José, California. El tour también contempla grandes metrópolis como Seattle, Los Ángeles, Denver, Las Vegas, San Diego, Austin, Chicago, Atlanta, Washington, Nueva York, Miami, así como diversas ciudades de Canadá como Ontario, Toronto, entre otras.

Para tristeza de sus fanáticos de Centroamérica y Sudamérica, la gira, que concluirá sus presentación el 14 de diciembre en la ciudad de Miami, no contempla más países que Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, esto no significa que el puertorriqueño no contemple una segunda parte de su tour, en 2025, en estas regiones.

Cabe mencionar que en el caso de México, Chayanne se ha convertido en uno de los artistas más queridos y seguidos por la población. Por ello, no sería una sorpresa que el artista anuncie durante los siguientes pasos su visita al país.

Respecto al precio de los boletos, hasta el momento no se ha anunciado el costo de los mismos. En tanto, y de acuerdo con la publicación del cantante en sus redes sociales, la venta de las entradas comenzará el siguiente 8 de marzo a través de la cmnevents.com.

Continua leyendo

Chayanne invita a sus seguidores a unirse a su canal de Telegram en donde difundirá anuncios oficiales

Chayanne cautiva a sus seguidores al interpretar “Volver Volver” de Vicente Fernández

¿A cuánto asciende la fortuna de Chayanne?