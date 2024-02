Gobierno de Joe Biden evita hablar sobre posible reunión entre Javier Milei y Donald Trump en EE.UU.

El gobierno de los Estados Unidos se abstuvo este viernes de hacer comentarios sobre la posibilidad de que el presidente de Argentina Javier Milei sostenga un encuentro con el exmandatario Donald Trump, quien se perfila como el probable candidato republicano en las elecciones de noviembre próximo.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, al ser interrogado al respecto durante su visita a Buenos Aires, optó por no entrar en detalles sobre los planes de Milei y prefirió enfocarse en la reciente reunión bilateral entre ambos países, que describió como positiva, según detalló la agencia de noticias EFE.

“Yo no puedo hablar sobre su programa y sus futuras reuniones. Depende de él. Solo puedo hablar de la reunión que acabamos de tener que, desde mi punto de vista, ha sido increíblemente positiva”, expresó Blinken en una rueda de prensa conjunta con su homóloga argentina Diana Mondino.

Eludiendo discutir asuntos políticos individuales, el funcionario estadounidense reiteró que su atención está en las políticas y la diplomacia. Por su parte, Mondino manifestó su desconocimiento sobre posibles encuentros bilaterales en la Conferencia de Acción Política Conservadora, evento al que Javier Milei viajará para participar.

El mandatario argentino, del partido ultraderechista La Libertad Avanza, tiene programado partir hacia Estados Unidos este viernes y regresar el lunes siguiente, utilizando vuelos comerciales que podrían impactar cualquier agenda prevista. En la conferencia, que concluirá el sábado, se han congregado diversas figuras políticas internacionales, incluyendo al presidente de El Salvador Nayib Bukele y a Nigel Farage, político británico e impulsor del brexit.

La presencia de Milei en la CPAC ha cobrado relevancia debido a su ascenso como figura de la ultraderecha global tras su victoria sobre el peronismo en noviembre. El jefe de Estado ha sido elogiado incluso por el multimillonario Elon Musk.

El presidente argentino Javier Milei se comprometió a reforzar la unión con Estados Unidos, durante reunión con el secretario de estado estadounidense Antony Blinken. Foto: Agustin Marcarian / AP

La expectativa se centra en la participación de Trump, quien muy probablemente se postule como candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses.

“Argentina decidió volver al lado de occidente”

Javier Milei expresó ante Antony Blinken su firme voluntad de cerrar la brecha que ha existido entre Washington y Buenos Aires en los años del kirchnerismo.

“Argentina ha decidido volver al lado de occidente, del progreso, de la democracia y, sobre todo, de la libertad”, afirmó el presidente argentino ante Blinken y las respectivas comitivas de ambos países, publicó la agencia de noticias Efe.

El encuentro, que se prolongó por más de una hora, incluyó un recorrido por la Casa Rosada, donde Milei mostró al secretario de Estado el histórico balcón que da a la Plaza de Mayo, antes de la reunión formal.

En la rueda de prensa posterior, Blinken y la ministra de Exteriores de Argentina destacaron la sintonía entre ambas partes.

“Yo no me dedico a la política electoral, yo hago política exterior y, en base a eso, lo que puedo decir es que no puedo estar más complacido de haberme reunido aquí con el presidente”, expresó Blinken, quien reafirmó que Argentina puede contar con Estados Unidos mientras estabiliza economía y expresó apoyo a las conversaciones entre Buenos Aires y el Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, Blinken manifestó su satisfacción al ver a Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei como un aliado de Washington en los conflictos regionales e internacionales. Este posicionamiento contrasta con la postura de Brasil, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido cierta distancia con Estados Unidos frente a la guerra de Ucrania y de Gaza.

Sigue leyendo:

• Bukele advirtió que el próximo presidente de EE.UU. debe identificar “las fuerzas oscuras” que se apoderan del país

• Sólo 7% de los neoyorquinos cree que Biden y Trump son aptos para la presidencia: encuesta

• Biden supera a Trump por 4 puntos para las presidenciales, según una nueva encuesta