Líderes sindicales urgen a Albany promover soluciones reales para resolver la crisis de vivienda

El elevado costo en los alquileres de apartamentos en Nueva York, al igual que la falta de unidades económicas disponibles en todos los rincones de la Gran Manzana y el aumento de desamparados, sigue agravando aún más la crisis de vivienda que no solo afecta a familias de bajos ingresos sino también a neoyorquinos de recursos medios. Y a la lucha que diferentes organizaciones y políticos están dando para que los Gobiernos local y estatal promuevan soluciones eficaces a la falta de unidades asequibles, se sumaron líderes sindicalistas que exigen acciones inmediatas.

A través de una carta dirigida a la gobernadora Kathy Hochul, al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y a la líder del Senado, Andrea Stewart-Cousins, los jefes sindicales de Consejo de Distrito 37, Henry Garrido, del Consejo de Comercio Hotelero, Rich Maroko, y la unión 32BJ, Manny Pastreich, instaron a los altos funcionarios estatales a buscar una solución integral a la crisis de vivienda.

“Debemos actuar inmediatamente para ampliar significativamente y acelerar la creación de viviendas asequibles”, aseguraron los líderes sindicales en su misiva. “Como sindicatos que representan colectivamente a cientos de miles de trabajadores neoyorquinos y sus familias, estamos especialmente calificados y muy interesados en ayudar a nuestros legisladores a encontrar una solución justa a la crisis actual”.

Garrido, Maroko Pastreich advirtieron que esfuerzos previos han sido “insuficientes”, ya que según denunciaron, han primado juegos políticos individuales.

“Ese ya no puede ser el caso. No podemos dejar que las piezas, a veces complejas, nos impidan completar el rompecabezas. Nosotros creemos fuertemente que existe un enfoque intermedio que se puede adoptar para llegar al destino que todos buscamos para ayudar a los trabajadores, inquilinos y a nuestro estado”, enfatizaron los sindicalistas. “Nuestros miembros son inquilinos que desean desesperadamente vivir de manera asequible cerca de donde trabajan. Nuestros miembros son trabajadores cuyo sustento depende de tener un lugar justo de estándares laborales, como todos los trabajadores, tanto sindicalizados como no sindicalizados, merecen. Y nuestros miembros son residentes de una ciudad en extrema necesidad de más viviendas para sostener su creciente población y economía”.

En la carta, los tres neoyorquinos destacaron que no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda de vivienda en Nueva York, por lo que urge que se creen unidades de vivienda asequibles, y se promuevan herramientas para incentivar un nivel de inversión del sector privado que comience a satisfacer las necesidades de apartamentos.

“Nosotros también tenemos que hacer un mejor uso del espacio comercial no utilizado que podría convertirse en vivienda residencial para ayudar a alcanzar nuestros objetivos de suministro. Además, como líderes sindicales, creemos que es imperativo que las nuevas viviendas generen buenos empleos que sostengan a las familias”, agregaron los activistas. “La protección de los inquilinos es un componente esencial de un ecosistema de vivienda saludable. Muchas familias viven con miedo al desalojo, no poder pagar el alquiler o no poder encontrar un lugar donde vivir a una distancia razonable de sus puestos de trabajo”.

Con su misiva, los líderes sindicales dejaron ver su apoyo a proyectos de ley estatales que se han quedado en el tintero en sesiones legislativas anteriores como el desalojo por justa causa, que busca garantizar que los inquilinos sólo sean desalojados por motivos válidos, y medidas que garanticen que los neoyorquinos tengan la oportunidad de renovar sus contratos de arrendamiento a precios razonables.

“Una vez más, al ampliar el acceso a viviendas asequibles, luchar por empleos con buenos salarios e incentivar la inversión para aumentar la oferta y reducir el alquiler, podemos proporcionar la piedra angular para protecciones a los inquilinos que sean tan sólidas como los cimientos de los edificios que necesitamos construir”, advirtieron. “Esperamos trabajar juntos en esta sesión legislativa para lograr estos objetivos. Al rediseñar nuestro panorama habitacional con un compromiso real con estos principios intermedios, todos los neoyorquinos podrán cosechar los beneficios del acceso a viviendas asequibles y de calidad con buenos empleos ahora y para las generaciones venideras”.