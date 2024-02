Matías Novoa habla del bebé que perdió con Michelle Renaud: “No fue fácil”

Esta semana Michelle Renaud hizo público que antes de volver a quedar embarazada de Matías Novoa llegaron a sufrir una pérdida que los afectó muchísimo. Ahora el actor ha querido dar su versión de todo lo que le tocó vivir junto a su esposa en un momento tan complejo como ese.

“No fue fácil. Ves que los primeros tres meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados, y ya cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento ya el bebé“, reveló el chileno a ‘Hoy’.

Además, destacó lo mal que se llegó a sentir en ese entonces: “A mí se me derrumbó todo y no sabía ni qué pensar, quedé en shock. Y de repente reaccioné y quise apoyar a Mich. Pasamos todo ese duelo, que no fue fácil, y luego ya dijimos ‘¡Vamos! Lo vamos a lograr'”.

Michelle Renaud y Matías Novoa se convertirán en padres en junio. Crédito: Mezcalent

“Estoy muy contento, feliz, es algo que ya veníamos platicando con Mich, que era un proyecto de vida, y se logró. Nos mandaron del universo un bebé hermoso que está creciendo“, mencionó al programa de Televisa por el nuevo integrante que llegará dentro de poco.

El esposo de Renaud también dijo el tiempo de gestación de la actriz: “Va a cumplir seis meses ya y, si sacan la cuenta, estará para finales de junio, espero que sea géminis como yo, que nazca antes del 21, por ahí están las fechas y probablemente lo tengamos fuera de México”.

Michelle Renaud expresa lo que sintió al perder un hijo

“Quedamos embarazados y cuando le contamos a los niños, la reacción fue increíble. Axel corría, nos daba las gracias y lloraba. Marcelo brincaba y decía ‘voy a tener un hermano’, se abrazaban entre ellos. Yo sentía una plenitud… desafortunadamente lo perdimos y lo compartimos con los niños tal cual“, dijo la actriz en el pódcast de Irán Castillo y Pepe Ramos.

Antes de casarse Matías Novoa y Michelle Renaud habían sufrido la pérdida del bebé. Crédito: Mezcalent

“Este bebé vino a enseñarme que sí es lo que quiero, que sí es lo correcto y que sí es por ahí. Fue un momento fuerte como pareja, pero es increíble como en un momento de pérdida, que puede ser muy doloroso, estábamos en la cama del hospital y yo decía ‘gracias porque esto lo estoy viviendo con él. Qué padre sentirte contenida, amada, valorada'”, añadió durante la entrevista.

