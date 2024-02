Padre de Selena Quintanilla ve posible que Yolanda Saldívar muera al salir de la cárcel

El nombre de Selena Quintanilla no ha dejado de sonar en las últimas semanas y es que todo se debe al estreno que hubo el pasado 17 de febrero sobre el documental que sacó Oxygen y se llama ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them‘. Además, Yolanda Saldívar reveló varios detalles de la vida de la cantante que ella asesinó.

Sin embargo, ahora salió a relucir una entrevista que le hicieron en ‘Primer Impacto’ a Abraham Quintanilla en el año 2018, donde sin duda terminó hablando de la persona que le mató a su hija aquel 31 de marzo de 1995.

“Yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión, porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, que hay mucha gente loca (y) la pueden matar“, fueron parte de las declaraciones que le ofreció a Tony Dandrades, periodista y presentador.

Yolanda Saldívar acusó a Selena Quintanilla de haberle sido infiel a Chris Pérez. Crédito: Mezcalent

El padre de la cantante mencionó que hubo un tiempo en el que no paraba de recibir cartas por parte de algunas fanáticas que ella tuvo, pero la particularidad era que estaban presas y no tendría miedo a cometer otro crimen de ser posible. Recordemos que Saldívar siempre ha dicho que todo se trató de un presunto accidente.

“Nosotros recibimos todavía cartas de mujeres que están en esa prisión, donde está ella, y dicen que la están esperando, que la van a matar. Porque hay mujeres ahí malas, mujeres que han matado antes y por eso están ahí, mujeres que ya no tienen nada que perder”, explicó Abraham.

Sin embargo, este año hubo una declaración más reciente que él hizo a TMZ, pero esta vez haciendo referencia al material que tendrá una semana de haber sido estrenado por Oxygen: “Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Qué más tiene que decir que no haya dicho ya. Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca”.

Sigue leyendo:

· Yolanda Saldívar dice que Selena Quintanilla fue infiel y revela el nombre del supuesto involucrado

· Yolanda Saldívar en nueva docuserie: “No supe cuándo se accionó mi arma”

· Padre de Selena Quintanilla reaccionó a la docuserie donde Yolanda Saldívar hablará de su hija