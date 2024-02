Selena Gómez habla por primera vez sobre su relación con Benny Blanco: “Ha sido realmente encantador”

Luego de más de 2 meses de haber confirmado su relación, a través de su cuenta oficial de Instagram, con Benny Blanco, Selena Gómez ha hablado por primera vez sobre su relación con el productor estadounidense.

En el marco del estreno de su nuevo sencillo “Love On”, el cual vio la luz el día 22 de febrero, la también actriz reveló, a través de una entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, su sentir actual con Blanco luego de la variedad de críticas y comentarios, provenientes de sus propios fans y usuarios en general, que recibió al anunciar su noviazgo.

Sin entrar en demasiados detalles, creo que es muy importante conocer a alguien que te respete. Y creo que es realmente bueno apoyarse en alguien que entiende el mundo en el que vivo”. Selena Gómez – Actriz

Cabe destacar que aunque la intérprete de “Single Soon” no mencionó el nombre de Blanco en la entrevista, es sumamente lógico vincular sus palabras con el también músico debido a sus publicaciones en sus redes sociales y la cantidad de fotografías en las que ambos aparecen más que “enamorados”.

Selena Gómez y Benny Blanco: Una historia de amor que crece con el paso de los días

Durante la misma entrevista, la también empresaria de origen latino reveló sentirse segura dentro de su actual relación, algo que, de manera consecuente, le ha ayudado a crecer como persona.

Tengo que decir que, en general, es lo más seguro que me siento y ha sido realmente encantador. Solo he crecido a través de esto, así que es increíble”. Selena Gómez – Cantante

La relación entre Gómez y Blanco inició de “manera oficial” luego de que la cantante publicara una foto en donde aparecía acostada sobre el pecho del productor de artistas de la talla de Britney Spears, Katy Perry, entre otros.

Posterior a esto, las críticas, de diversos públicos, hacia Benny Blanco y la propia Selena Gómez por “relacionarse” con una persona “desconocida” y hasta “fea” no se hicieron esperar. Ante esto, la misma artista respondió a sus detractores al mencionar lo feliz que era de estar junto a Blanco.

Fue hasta inicios de 2024 que, luego de un gran número de fotografías en las redes sociales de ambos artistas en donde se les veía realizar diversas actividades juntos, Selena y Benny fueron vistos como pareja, por primera vez, en un evento público.

Previo a esto, también se revelaron diversos videos y imágenes en donde se ve a Selena presentar a Benny a sus compañeros de reparto de la serie “Only Murders In The Building” en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Luego de esta variedad de “evidencias”, tal parece que Selena quiso confirmar aún más su amor por Benny Blanco con el lanzamiento de “Love On”, el primer sencillo de la cantante en solitario y en inglés tras “Lose You to Love Me”, incluido en “Rare”, en 2020.

