Eva Longoria se une a Selena Gómez en la cuarta temporada de “Only Murders In The Building”

La actriz de origen latino Eva Longoria se unirá a Selena Gómez, Meryl Streep, Steve Martin y Martin Short en la cuarta temporada de la serie nominada al Globo de Oro: “Only Murders in the Building”.

De acuerdo con el medio Variety, la intérprete de “Housewives Desperate” se convirtió en la última actriz en añadirse al afamado show de Hulu luego de que en días anteriores se revelara que Molly Shannon también participará en la serie.

Cabe destacar que con la entrada de Longoria y la continuidad de Selena Gómez, “Only Murders in the Building” contará con un destacado toque latino que le brindará mayor relevancia.

Eva Longoria cuenta con una amplia carrera como empresaria. Crédito: Mezcalent

¿Cuál será el papel de Eva Longoria en la serie?

A pesar del anuncio de la entrada de Eva Longoria a “Only Murders in the Building”, la producción no ha revelado el papel que desarrollará la también empresaria en la serie. De igual manera, y hasta el momento, los detalles de la trama se mantienen en secreto.

Solo se sabe, y de acuerdo con diversos medios, que los protagonistas del show harán un viaje a Los Ángeles antes de volver a Nueva York. Este traslado podría dar entrada al papel de Longoria en algún momento de la trama.

Cabe destacar que la participación de Longoria en “Only Murders in the Building” se convertirá en una especie de “regreso” de la actriz a la actuación. Y es que desde 2022, la artista latina no aparecía en pantalla tras su participación en la serie de Apple TV+ “Land of Women”.

En los últimos años, la intérprete ha desarrollado una carrera detrás de las cámaras como productora. Entre sus mayores créditos se encuentran la primera cinta de la saga “John Wick”, la serie “Hot & Bothered”, “Devious Maids”, “Gordita Chronicles” entre otras.

Su más reciente éxito fue la cinta “Flamin Hot”, que retrata la vida de Richard Montañez como el creador de la famosa receta de la marca Cheetos, la cual competirá por el Oscar a Mejor Canción Original el próximo 10 de marzo.

El gran éxito de “Flamin Hot” motivó a la también empresaria latina a involucrarse en más proyectos que reflejen la vida de la población latina en los Estados Unidos. Por ello, y de manera reciente, Longoria anunció que ya se encuentra desarrollando tres proyectos más como directora y productora.

Eva Longoria ha desarrollado una amplia carrera como productora. Crédito: Mezcalent

Uno de estos será una película que narre la vida de la soldada de origen latino, Vanessa Guillén, quien perdió la vida dentro de una base militar en Texas. Este hecho provocó el despido de más de 10 importantes mandos dentro del Ejército de los Estados Unidos, así como colocar un precedente, respecto a la salud mental de los militares, dentro de esta importante institución.

