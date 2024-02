Bárbara Camila se sincera sobre la vida de Carolina Sandoval: “No quiero ser como mi mamá”

Durante la entrevista ofrecida a Rodner Figueroa, Bárbara Camila destacó la admirable fortaleza de su madre Carolina Sandoval y de su incansable lucha por alcanzar sus metas. También mencionó la dedicación de la venezolana hacia su familia, siempre buscando lo mejor para ellos. Además, destacó varios momentos que marcaron su infancia.

“Mi mamá no faltaba un día llegando al colegio con los tacones de este tamaño, con las pelucas, con esos vestidos así sexy. Baja el vidrio del carro y gritaba al full volumen y gritaba ‘I love you’ y yo decía ‘no quiero ser como mi mamá‘. Era demasiado”, le dijo al venezolano durante la conversación.

Bárbara Camila mencionó que no todo fue color rosa y hubo situaciones un poco complejas: “Había un momento en nuestras vidas que no teníamos para una cajita feliz de Mc Donald’s porque teníamos que guardar dinero para un paseo o un libro que yo necesitaba para el colegio. Yo siento que he vivido varias vidas en una”.

Bárbara Camila expresó su orgullo por el éxito profesional de su madre, destacando su talento y perseverancia en el mundo del entretenimiento. También compartió anécdotas divertidas sobre su relación con Sandoval y cómo han sabido mantener una buena comunicación a pesar de los altibajos de la vida.

“No fue una madre común. Era excéntrica, ella tenía su propia manera de ser. Tuvo su disciplina, ella fue estricta conmigo en algunas cosas. Yo iba con ella a todos los sitios, me vestía igual que ella, me ponía los mismos vestidos. Yo era como la muñequita de mi mamá”, añadió.

No finalizó la entrevista sin antes decirle a Rodner que su mamá siempre le habló de su progenitor. “Nunca me ocultó quién era mi papá, siempre me dijo que no está en mi vida. Yo te quise en mi vida, te acepté y él quiso manejar su vida despacio. Nunca me lo difamó, nunca habló mal de él”.

Sigue leyendo:

· Critican a Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval, y con suma elegancia la joven pone a todos en su lugar

· Bárbara Camila rompe el silencio y en el podcast de Carolina Sandoval cuenta por qué dejó la Universidad de Chicago

· Carolina Sandoval y su hija Bárbara Camila posan en bikini: como madre e hija pasaron el día en la playa, pero “La Venenosa” se quemó