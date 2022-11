Critican a Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval, y con suma elegancia la joven pone a todos en su lugar

Bárbara Camila tiene un gran ejemplo en casa, su mamá es Carolina Sandoval, una mujer emprendedora y exitosa, hecha a sí misma, razón por la cual era de esperarse que la joven quisiera, a su manera y en sus términos, seguir los pasos de su progenitora, quien le ha enseñado tanto a ella como a su pequeña Amalia Victoria, que ni el cielo es el límite para construir las bases del triunfo.

Bárbara Camila ha dicho en varias ocasiones que sigue estudiando en la Universidad, la diferencia es que ahora lo hace cerca de su hogar en Miami, y además he emprendido su propio negocio, su propia empresa, lo cual demuestra que además de ser responsable es ordenada, organizada y por ende trabajadora incansable, tal cual lo es su mamá y su abuela.

En la casa de Las Sandoval, sabemos, porque Carolina nos lo ha mostrado en sus redes sociales y durante los podcast en los que comparte en ocasiones con su hija, que hay una mamá que intenta escuchar, apoyar no condenar, razón por la cual su hija es su amiga, su aliada, su imagen y semejanza. Razón por la cual Bárbara Camila no tiene temor, aparente, de luchar por lo que quiere, por sus sueños.

Sin embargo, aún cuando la felicidad y los logros son aparentes, hay muchos que no sólo no creen, sino que sólo están para criticar sin saber, porque simplemente no hay querido escuchar. En Instagram alguien le dejó este mensaje a Bárbara Camila: “Esta niña se salió de la universidad solo para andar en la calle y hacer redes sociales”.

No es la primera vez que la joven recibe mensajes negativos, los cuales no son mayoría, pero que en ocasiones llegan a ella. Y tampoco es novedad que como siempre responda con elegancia y educación: “Sigo en la universidad y en mis redes. Todo es posible”.

No cabe duda de que en ocasiones, para muchos o para algunos, es difícil entender que los tiempos han cambiado, que las formas ya no son las mismas y que el camino que nuestros jóvenes es diferente, la ventaja que tiene Bárbara Camila es que en su andar, en ocasiones, va de la mano de Carolina Sandoval y en otras ésta misma la deja andar sola, porque su hija está aprendiendo hacerlo bajo sus ojos.

