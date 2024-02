Daniela Di Giacomo dijo en ‘El Gordo y la Flaca’ quiénes fueron los peor vestidos en Premio Lo Nuestro 2024

Daniela Di Giacomo, comentarista en moda en ‘El Gordo y la Flaca’, opinó acerca de los mejores y peores looks de la reciente entrega de Premio Lo Nuestro 2024, que se celebró el jueves de esta semana en el Kaseya Center de Miami.

Durante la transmisión de este viernes del show de entretenimiento de Univision, la venezolana enumeró a las famosas que no lograron acertar con su atuendo para esta ceremonia.

Entre las que mencionó estuvieron Gloria Trevi, cantante mexicana, de la que consideró que usó muchos elementos para su outfit, con una peluca y un traje de transparencias y hasta un broche de león, que a juicio de Di Giacomo la hicieron ver recargada.

También mencionó a Ángela Aguilar, quien sorprendió con su cabello más largo de lo que acostumbraba y un vestido que según la experta era muy simple para la ocasión.

Una de las que recibió críticas más fuertes fue Lele Pons, pues la ex reina de belleza comentó que el vestido azul que llevó estuvo cerca de ser un disfraz e incluso la comparó con ‘Avatar’, la famosa película de James Cameron.

El vestido de Tini en la alfombra magenta tampoco gustó a Daniela Di Giacomo, quien consideró que la argentina abusó de las transparencias. “Sé que los hombres van a decir que soy una envidiosa, tiene el cuerpazo, eso no se lo quita nadie, la admiro, me encanta, pero esto para mí ya está aburrido”, dijo.

En el conteo también figuró Bárbara Regil. “A mi este vestido me parece que está a un grado de ser la Mujer Maravilla, dime que no, pero bueno, ella es tan guapa que el vestido no nos importa tanto porque está guapísima”.

Natti Natasha con su transparencia también figuró, porque aunque tuvo un vestido bonito, a Daniela Di Giacomo le pareció innecesaria la transparencia que llevó.

Acerca de las mejores vestidas de esta ocasión, Anitta fue una de las más halagadas, al igual que Evaluna Montaner, Olga Tañón, Ana Bárbara, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Premio Lo Nuestro fue una noche especial para celebrar lo mejor de a música latina y también una oportunidad para que las estrellas demostraran su personalidad en la alfombra magenta del evento.

