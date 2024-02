Don Pedro Rivera habla del pleito legal que tiene con Chiquis Rivera y otros nietos

Don Pedro Rivera ofreció una entrevista al programa ‘Al Rojo Vivo’ en la que habló del conflicto que se ha generado con los hijos de Jenni Rivera, quienes lo demandaron por hacer uso de la imagen de la ‘Diva de la Banda’ y los derechos de sus canciones.

En la conversación con el programa de Telemundo, el cantante comentó que todo esto ha generado un gran malestar y cree que la demanda se debe a que ellos han recibido “mala influencia”, pero además porque no hay lealtad.

Indicó que pese a lo ocurrido nunca va a dejar de amarlos ni quererlos. “Yo no estoy en contra de ellos”, destacó.

Acerca de los comentarios en redes sociales en los que varios indican que ese dinero les corresponde a ellos porque lo trabajó su mamá, don Pedro Rivera afirmó: “¿Usted cree que la gente sabe? Si yo hubiera sido carnicero, todos fueran sido carniceros. Cuando yo inicié esto, ni siquiera sabía lo que iba a pasar”.

Declaraciones de don Pedro Rivera

De forma extraoficial, se sabe que el monto que reclaman los hijos de Jenni Rivera es de 12 millones de dólares, pero el papá de la artista explicó que la pelea también se debe al uso de imágenes que él mismo tomó a Jenni Rivera, al igual que temas que él grabó con ella.

“Cuando ella tuvo el problema con el primer marido, ella misma produjo una carta en la que decía que todo pertenecía a Cintas Acuario, la prueba está en que en vida ella nunca tuvo un reclamo en contra de nosotros”, afirmó.

Además, dijo que si Jenni Rivera estuviera viva, cree que no hubiese actuado de esta manera porque los hijos deben tener respeto y lealtad hacia sus padres.

“Yo me siento tranquilo porque creo que todas las cosas que he hecho, las he hecho bien”, agregó.

Indicó que toda esta batalla legal le duele, porque cree que no actuó mal. “Lo que sí me asombra es que sea de la misma sangre”, destacó.

El patriarca de la familia indicó que le ha propuesto a sus nietos darle un porcentaje de esas ganancias, pero ellos no han querido llegar a ese acuerdo porque cree que ellos tienen otra idea.

