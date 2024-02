FOTO: Hijo de JLo y Marc Anthony, Max, sorprende por su gran parecido con su padre

La reciente celebración del cumpleaños número 16 de los hijos de Marc Anthony y Jennifer López, Max y Emme, reveló el impactante y sorprendente parecido entre Maximilian David Anthony y su progenitor.

Cabe mencionar que el pasado 22 de febrero, los mellizos de Marc y Jennifer, de 16 años recién cumplidos, celebraron su día con un espectacular viaje a Japón. Fue la intérprete de “On The Floor” quien publicó un video en donde mostró parte del viaje así como los sitios que visitaron y la diversidad de actividades que pudieron disfrutar.

Sin embargo, la verdadera noticia del cumpleaños de Max y Emme fue la enorme sorpresa que se llevaron un gran número de seguidores de la cantante al percatarse del gran parecido que existe entre Max y Marc Anthony.

“Max es una copia de Marc Anthony”

En la publicación de la intérprete de “Can’t Get Enough”, los fanáticos de la familia Anthony-López no dejaron pasar la oportunidad para mostrar su sorpresa: “Marc volvió a nacer”; “Max es una copia de su padre. Son igualitos”; “Es un clon de Marc”, entre otros.

Incluso, hubo quienes señalaron que la hermana de Max, Emme, cuenta con un gran parecido con Jennifer López. Aunado a los comentarios, también hubo quienes celebraron la labor de la también actriz de llevar a sus hijos hasta Japón a pesar de la “pesada agenda” que ostenta en la actualidad.

Y es que luego del lanzamiento de su nuevo disco, “This Is Me… Now”, y el material audiovisual homónimo en la plataforma de streaming Prime Video, Jennifer López se ha “embarcado” en una extensa campaña de promoción a través de entrevistas, participaciones especiales y entrevistas.

Los hijos de Marc Anthony y Jennifer López no dejan de sorprender al mundo

Aunque el parecido entre Max y Marc ha sido más que evidente desde los primeros años de vida del pequeño, lo cierto es que esta similitud ha aumentando con el paso del tiempo. Cabe destacar que el hijo de JLo y Anthony no suele involucrarse mucho en las redes sociales, por ello, no es posible ver su crecimiento y notar el gran parecido que tiene con el cantante de manera constante.

Cabe resaltar que tanto Max como Emme han sido vistos conviviendo con los hijos del actual esposo de su madre, Ben Affleck, en diversos momentos y ocasiones. Y es que debido a la similitud de edades que tiene Max y Emme con Violet, Seraphina y Samuel, las familias se han podido relacionar de la mejor manera.

Incluso, se reveló hace algunos días que Jennifer López mantenía una “buena” relación con la ex esposa de Affleck, Jennifer Garner, con quien se suele encontrar en eventos escolares de los hijos de Ben y Jennifer. Sin embargo, y caso contrario, la nacida en El Bronx no tendría la mejor relación con la actual esposa, Nadia Ferreira, de Marc Anthony.

