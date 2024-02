“Rebound” de Jennifer López levanta polémica al retratar la relación abusiva de Marc Anthony con la cantante

Jennifer López ha “desnudado” su vida amorosa a través de su nuevo disco “This Is Me… Now”, el cual salió a la luz el pasado 16 de febrero. Y es que de acuerdo con la misma cantante, este material discográfico retrata importantes momentos en su vida personal como su relación con Ben Affleck, la variedad de matrimonios que ha tenido así como su tan sonado vínculo con el también cantante Marc Anthony.

Lo anterior, aunque no ha sido confirmado por la misma artista, tomó mayor relevancia luego del lanzamiento del videoclip del tema “Rebound”, el cual se ha convertido en blanco de un gran número de comentarios y señalamientos sobre la posible intención de López de retratar su relación “tóxica” con el intérprete de “Ahora Quien”.

En el video en cuestión, el cual es protagonizado por la misma actriz y el bailarín Gilbert Saldívar, se puede ver a Jennifer llevar a cabo una estudiada coreografía dentro de lo que parece ser una casa de cristal.

La idea de la casa de cristal era como entrar en estas relaciones tóxicas. Tienes un trauma de tu pasado. Tienes estos patrones que aún no has descubierto. Y te involucras en estas relaciones y te comprometes de manera que nunca pensaste que harías. O permites que las personas te traten de maneras que nunca pensaste que harías”. Jennifer López – Actriz

¿“Rebound” retrata la relación entre Marc Anthony y Jennifer López?

Luego del lanzamiento de “Rebound”, seguidores y fanáticos de la cantante relacionaron el contenido del video y la canción con la “sufrida” relación que tuvo la también actriz con el artista latino.

Cabe resaltar que la pareja de estrellas se conoció hace más de 3 décadas cuando ambos comenzaban sus carreras profesionales. Sin embargo, no fue hasta 2004 que la pareja contrajo nupcias de manera inesperada luego de que López cancelara su boda con Ben Affleck y Anthony terminara su relación con Dayanara Torres.

Durante su relación, y luego de diversas colaboraciones en el cine y la música, la pareja crió a sus dos hijos: Emme y Maximilian. Finalmente, en 2011, las estrellas latinas anunciaron su separación de “manera amistosa”. Sobre las razones de su separación, la cantante reveló poco tiempo después que su matrimonio no era el “sueño que esperaba”, sin embargo, apreciaba a Marc por ser el padre de sus hijos.

Sin embargo, años después la nacida en El Bronx reveló lo “aterrorizada” que estaba en su relación con el cantante: “No creo que pueda seguir con Marc más tiempo. Lo que la gente no sabía es que mi vida en realidad no era tan buena. Mi relación se estaba viniendo abajo y estaba aterrorizada”.

Estas declaraciones han sido las más comentadas por los seguidores de la cantante, quienes señalan que “Rebound” sería una forma de mostrar su sentir durante su relación con Marc. Cabe recordar que en otras canciones del mismo disco, Jennifer ha reflejado diversos aspectos de su vida, como en la canción “Can’t Get Enough”, en donde hizo alusión a la diversidad de bodas que ha tenido.

