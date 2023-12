Esta es la impresionante casa en donde Marc Anthony y Nadia Ferreira recibirán Año Nuevo

A horas de iniciar el 2024, Marc Anthony y Nadia Ferreira se alistan para dar la bienvenida al Año Nuevo. Pero aunque parezca que la pareja llevará a cabo toda una serie de rituales en las próximas horas, lo cierto es que ambas estrellas tomarán la festividad con total normalidad de acuerdo con la misma modelo paraguaya.

Cabe recordar que hace casi un año, la pareja contrajo nupcias en una impresionante ceremonia en la que asistieron grandes luminarias como el ex futbolista David Beckham, el colombiano Maluma y hasta el hombre más rico de México, Carlos Slim. Tras su espectacular unión, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Marco Antonio Jr., en septiembre pasado.

Por lo anterior, no cabe duda que tanto Anthony como Ferreira aún se encuentran viviendo y disfrutando parte del rápido crecimiento de su familia durante este año. Pero, ¿cómo vivirá la pareja el Año Nuevo junto a su nuevo bebé?

El Año Nuevo para Marc Anthony y Nadia Ferreira

A través de una entrevista, la modelo guaraní señaló que tanto ella como su esposo disfrutaron de una Navidad única junto a su pequeño Marco Antonio Jr. en Estados Unidos. Sin embargo, para Año Nuevo, han decidido viajar a República Dominicana para visitar a la madre de la paraguaya, Ludy Ferreira.

En torno a la forma de recibir el 2024, la ex Miss Paraguay señaló que no tiene o cuenta con algún ritual especial para iniciar el siguiente año. Sin embargo, y según lo declarado por Ferreira, esto no evitará que ambos realicen una celebración especial gracias al amor en familia que profesan cada día.

Rituales como tal no, pero de tradiciones siempre escogemos un dress code, por lo general son colores, nos gusta juntarnos en familia a celebrar y esperar el año nuevo con mucha emoción”.

El lugar en donde recibirán el Año Nuevo

Gracias a las fotografías que la modelo y su madre han compartido a través de sus redes sociales, se sabe que la familia Anthony-Ferreira celebrará esta fiesta en la propiedad del cantante llamada El Oasis. Esta se encuentra dentro de un exclusivo completo de Casa de Campo en la zona de La Romana, en República Dominicana.

La casa cuenta con una zona de más de 10 mil pies cuadrados, compuesta por lujosos acabados de pino americano, diversos bungalows, piscinas y hasta una playa artificial. Todo el complejo es capaz de alojar a más de 20 personas y brindarles todas las comodidades posibles durante su estadía.

No cabe duda que Marc Anthony y Nadia Ferreira comenzarán de la mejor manera el 2024 gracias a este espectacular refugio.

