Gregorio Pernía se sincera tras abandonar ‘LCDLF4’: “Me tocó llegar a un acuerdo económico”

A menos de un mes de haber comenzado la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos‘ el actor Gregorio Pernía dejó de sentirse cómodo y decidió abandonar la competencia en la que estaba compitiendo para ver si lograba convertirse en el gran triunfador de los $200,000 dólares en efectivo.

“La tercera semana me entró una cosa, (un sentimiento), (porque) no había descubierto que era el encierro. Me metieron en una jaula de oro, lógicamente con piscina, jacuzzi con buena cama… es una cosa dura”, comenzó diciendo en una entrevista exclusiva a People en Español.

El actor Gregorio Pernía pensaba que el concurso sería completamente diferente a su experiencia. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“El reflejo de lo que tú ves, te lo digo de frente, cada personaje de los que están ahí es el mismo reflejo de lo que pasa en una sociedad. Es lo mismo: en donde está la maldad, la mentira para avanzar”, mencionó a la revista.

Además, Pernía en un momento quiso creer que estarían realizando algún tipo de actividades dinámicas y no fue así: “Pensé que podíamos hacer un taller de actuación, bailes y coreografías, pensé que podíamos llegar a hacer cosas de cocina. Pensé que todo era didáctico y bonito, que era una experiencia bonita, pero la convivencia es tenaz”.

“El 21 (de febrero) salí. Días antes, el 10 febrero, fueron once días antes de mi salida que entré a pique. La tercera semana me entró una cosa (un sentimiento porque) no había descubierto que era el encierro. Es como si una mujer de 25 años se casa con un hombre de 72 por algunas cosas: por algunas joyas, bolsos o casas, y a los 3 meses esa joven dice: ‘Por Dios santo, qué hice. Me metieron en una jaula de oro, lógicamente con piscina, jacuzzi con buena cama, pero estaba encerrado, limitado'”, añadió durante la exclusiva.

Gregorio Pernía no se estaba sintiendo cómodo con lo que estaba atravesando en la competencia. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“En una cárcel recibes una visita conyugal los domingos. Es una cosa dura. La claustrofobia entró en pique y le digo a la producción que necesito salir y me dicen que la única opción que tenía para salir era con el voto del público”, expresó el reconocido actor colombiano.

La audiencia del reality show se hacen muchas preguntas y él menciona lo que hizo para irse: “Me hacen saber que era de las persona más votada y que tenía muchas posibilidades de ganar el reality, pero empecé a decidir y tomé la decisión de retirarme. Me tocó llegar a un acuerdo económico con la producción y dije que mi paz mental y mi familia no tiene valor, no tiene precio y preferí llegar un acuerdo con la producción”.

