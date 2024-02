Jomari Goyso le hace incómoda pregunta a Lili Estefan y su hija Liana Luaces reacciona  

Esta semana se llevó a cabo el Premio Lo Nuestro 2024, un evento en el que Jomari Goyso aprovechó para entrevistar a varias figuras del entretenimiento, incluyendo a Lili Estefan.

En la alfombra magenta de la gala que se celebró en Miami, el español le preguntó a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ acerca de sus gustos a la hora de vestir.

Jomari Goyso entrevista a Lili Estefan y a otros famosos

“¿Cómo ha evolucionado la moda? ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosas te pondrías ahora que no lo hubieses hecho antes? Tú que has venido desde hace muchos años”, le dijo el presentador de ‘Despierta América’ a la cubana-estadounidense.

Ante esto, Lili Estefan comentó que ahora no usa tantas transparencias, pero que antes sí lo hacía y dejaba al descubierto buena parte de su figura.

Después de hablar de este tema, Jomari Goyso lanzó una picante pregunta a la flaca: “¿Eres tú de las mujeres que van sin bragas?” y ella respondió: “No”.

El experto en belleza le dijo que está muy de moda y la sobrina de Emilio Estefan le replicó: “Ah, bueno, que lo disfruten”.

Lina Luaces, modelo estadounidense e hija de la conductora presenció la entrevista y consideró, entre risas, que la pregunta fue ofensiva.

Por último, la famosa le comentó a Jomari Goyso: “¿Ah, y qué tú crees que yo soy Gloria Trevi… ‘voy a llevar el pelo suelto’?”.

Pero esta no fue la única entrevista que hizo el español, ya que le hizo la misma pregunta a Ángela Aguilar, quien explicó que las transparencias no es algo que le guste mucho y que si las usaría sería para un día especial. “No es mi estilo”, comentó la intérprete de ‘Ahí Donde Me Ven’.

“No me estoy vistiendo así como un disfraz, esto es lo que me gusta vestirme y así me visto”, afirmó.

En este tipo de eventos, Jomari Goyso siempre llama la atención porque con sus ácidos comentarios genera muchas reacciones en las redes sociales y en las distintas estrellas del entretenimiento.

