Steve Kerr renueva por dos años con los Warriors y pasa a ser el entrenador mejor pagado en la historia de la NBA

Los Golden State Warriors no pasan por su mejor momento de la temporada y a falta de 25 juegos para terminar la temporada regular, el quinteto de la bahía sigue luchando en la décima posición por un cupo a los playoffs en la Conferencia Oeste.

Pero a pesar de no estar en sus mejores números, la directiva de los Warriors ha decidido renovar la gestión de su coach Steve Kerr por otras dos temporadas. Además con un acuerdo que lo convertirá en el entrenador mejor pagado en la historia de la NBA.

Kerr pasará a cobrar $17,5 millones de dólares por temporada y estará vinculado a los Warriors hasta el final de la campaña 2025-2026. Con este salario anual, el exjugador de los Bulls superará al timonel de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich $16 millones de dólares al año), como el mejor pagado de la liga.

Steve Kerr ha sido fundamental en la dinastía de los Warriors en los últimos años. Desde su llegada al equipo de la bahía para la temporada 2014-2015, el quinteto ha ganado cuatro de seis finales en 10 años. El último campeonato conseguido fue en la campaña 2021-2022.

Golden State Warriors celebrando su último campeonato. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Casualmente esta extensión de Kerr como coach del equipo californiano coincide con la misma acordada para Stephen Curry. Ambos piezas importantes en el éxito del equipo en los últimos 10 años, por lo que ambos cerrarán un ciclo de más de una década juntos.

Para el propietario de los Warriors, Joe Lacob, era fundamental que Kerr siguiera al frente del equipo. Al igual que el gerente general Mike Dunleavy Jr., quien llegó al equipo en 2023 tras la salida de Bob Myers a final de temporada.

Por otro lado esta noticia fue bien recibida por los propios jugadores. En especial los más antiguos, pues junto al coach han podido conseguir los cuatro títulos de una dinastía que será de las más recordadas en la historia de la NBA.

“Es increíble. No me gustaría terminar mi tiempo aquí con otro coach. Lo que él significa para esta franquicia, lo que hace por nosotros, las formas ganadoras que aporta. No puedes cambiarlo”, comentó Draymond Green, quien ya tiene 11 años de carrera en los Warriors.

De esta manera Kerr cerrará un ciclo de más de 10 años al frente de los Warriors, quienes buscarán un título más para sus vitrinas y así agrandar el récord del experimentado coach, que actualmente es el quinto mejor en la historia de la NBA con un porcentaje de .655 (501-264).

