Critican a Alfredo Adame por decir que a Clovis Nienow le quedan tres segundos para salir del clóset

El actor mexicano Alfredo Adame habló con La Bronca de Clovis Nienow, de quien especuló que es homosexual. Sus comentarios han causado revuelo en las redes sociales, ya que muchos consideran que no debió referirse así del galán de ‘La Casa de los Famosos 4’.

“Y el otro, Clovis, le faltan tres segundos para salir del clóset”, dijo. Ante esto, la locutora le preguntó: “¿Tú crees?”.

Adame siguió hablando de la sexualidad del habitante y comentó: “Ahorita me lo dijo Aleska y le dije, sí, le faltan tres minutos para salir del clóset, se va a terminar tirand* a La Divaza”.

El habitante del reality show también criticó que Clovis Nienow cuenta experiencias que tuvo con mujeres porque a su juicio muchas de estas anécdotas no son ciertas.

Ante esto, se leyeron cientos de mensajes en contra de Adame, ya que consideran que esta actitud no está bien, porque a fin de cuentas se trata de la vida del actor mexicano.

“Qué asco este señor”, “Aquí está el apoyo a la comunidad que tanto comenta y se llena la boca de falso apoyo”, “Este hombre yo creo que es un homosexual reprimido, que no se atreve a salir del clóset, no entiendo por qué le tiene tanto odio a las mujeres”, escribieron algunos.

Otros afirmaron: “Qué vergüenza ser fan y apoyar a este señor”, “Adame no soporta a los de la comunidad Lgtby más”.

Antes de entrar al reality show, Alfredo Adame ya había recibido críticas por mensajes en contra de Wendy Guevara, quien ganó ‘La Casa de los Famosos México’, pero él no la reconoce como una mujer trans y además ha insistido en que no tiene ningún talento.

“Ese gordo horrendo, qué, yo no lo conozco a ese gordo feo, ni lo conozco, no tiene talento, no tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron y ahí lo proyectaron para que ganara un reality”, dijo el famoso días antes de entrar a la mansión.

Al comienzo del programa de telerrealidad, en un intento por demostrar lo contrario, se dio un beso con La Divaza.

Además, se ha defendido dentro de la casa al decir que no está en contra de la comunidad: “Yo no ataco a la comunidad LGBTI, mira, a mí mi papá me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no reconozco géneros, credos, religiones, ojos blancos, azules, verdes, azules, no reconozco piel negra, blanca, yo reconozco seres humanos”.

