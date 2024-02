¿Quién es Carlos Gómez, el expulsado de ‘La Casa de los Famosos 4’?

La semana empezó con todo en ‘La Casa de los Famosos 4’ porque Carlos Gómez fue expulsado del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Luego de un intenso posicionamiento y la presión de la eliminación, en el programa de telerrealidad se vivió uno de los momentos más fuertes de todas las temporadas, debido a que el expelotero agredió a Rodrigo Romeh en medio de una pelea con Clovis Nienow, quien se ha convertido en uno de los más controversiales.

Pero, ¿qué se sabe de Carlos Gómez, el expulsado de ‘La Casa de los Famosos 4’?

Es un venezolano que nació el 4 de diciembre de 1985 y tuvo una breve carrera como beisbolista en los Estados Unidos.

Algunos equipos en los que llegó a jugar fueron los Mets de Nueva York, Astros de Houston y Rangers de Texas.

Sin embargo, luego se dedicó a participar en realities show como ‘Exatlón’, en el que el público pudo conocer un poco de su personalidad.

En sus redes sociales también asegura que es un experto en fitness y ha asesorado a varias figuras de la pantalla chica.

En su cuenta en Instagram, por ejemplo, el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos 4’ tiene cerca de 120.000 seguidores, una muestra de la gran cantidad de personas que está atenta a su trabajo.

Durante la competencia, “El Cañón”, como también se le conoce, defendió fuertemente a su cuarto agua y tuvo roces con varios participantes del cuarto Tierra, como Maripily Rivera, Lupillo Rivera y La Divaza.

El descontrol de este domingo le valió al venezolano su expulsión de la competencia, quedando así sin el chance para competir por los $200.000 dólares del premio.

‘La Jefa’, el hilo conductor del programa, compartió con el público las razones de la salida del habitante y pidió un freno a este tipo de actitudes.

“En la noche de ayer hubo un episodio de contacto físico. Como todos saben, inclusive desde antes de ingresar a la casa, en esta competencia es inadmisible, está terminantemente prohibido este tipo de situaciones. Por esta razón, es que me vi en la obligación de sancionar con la expulsión definitiva a Carlos Gómez de la competencia. Espero que todos tomen conciencia de la gravedad del caso, del límite que se cruzó esta noche y que por supuesto no deberá repetirse. Insisto: ya no fue una discusión acalorada, no fueron diferencias entre grupos, o pleitos personales. Hubo contacto físico intencional, y de eso no hay retorno. Ojalá esta sea una experiencia de aprendizaje y de freno a una escalada de violencia verbal, que a ustedes como figuras públicas no les beneficia en lo más mínimo y que está muy lejos del espíritu que yo quiero en mi casa, donde procuro una convivencia de armonía y respeto”, comentó.

