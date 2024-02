Alicia Machado dice el motivo por el que no ha llegado al altar a sus 47 años

Alicia Machado ha demostrado en múltiples ocasiones que es una mujer fuerte y valiente, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino del amor. Su determinación y dedicación son cualidades que la hacen destacar en sus relaciones, convirtiéndola en una pareja excepcional para aquellos que sepan valorar su autenticidad.

Luis Potro Caballero decidió invitar a la venezolana a su pódcast, momento donde aprovecharon para hablar de la vida sentimental y uno de los puntos fue el motivo por el que ha decidido no llegar hasta el altar: “Nunca he sido una mujer de pensar en casarme, yo dejé de pensar en eso hace muchos años”.

“Yo soy blanca o negra, o sea, o me caso con toda la parafernalia, iglesia, 500 invitados… 17 metros de cola y para toda la vida, o no. Yo soy una persona que creo que la vida es maravillosa, vivimos en una sociedad donde tú eres de libre albedrío y tú puedes decidir y siempre he sido una mujer que he tomado mis decisiones en la parte afectiva”, le dijo a Caballero, exconcursante de ‘La Casa de los Famosos 2’.

“Me sorprende que siendo una mujer tan inteligente no me hayas escuchado. Y después, esto sí, te lo tengo que reclamar enfrente de toda mi audiencia, este señor te prohibió hablarme. Te hizo bloquearme. ¿Por qué permitiste eso? Habla”, y es que se refería a él, pues aparentemente Christian Estrada habría sido el involucrado.

A pesar de las dificultades que haya enfrentado en el pasado, Machado sigue creyendo en el poder del amor y en la importancia de mantener viva la chispa de la pasión en una relación. Su actitud la convierten en un ejemplo a seguir para aquellos que buscan una conexión verdadera y duradera en el ámbito sentimental.

“Yo soy una mujer normal como todas, que me enamoro, me desilusiono, me ilusiono y de repente empiezas con una persona… Yo soy una mujer fuerte de carácter, pero también si me sabes domar, me domas. Cuando te doman y tú caes en eso tan bonito que estás con el hombre, eres su pareja, lo oyes, le haces caso, lo respetas. Yo soy de ese pensar cuando estoy enamorada. Y hay personas que te enredan y te llevan ahí”, mencionó la actriz.

Antes de finalizar la entrevista no se despidió sin antes decir que: “Por eso el noviazgo para mí siempre ha sido tan importante y por eso, nunca me he casado… También soy una mujer que mientras más adulta me hago, más exigente. Tengo una hija y cuido mi salud mental“.

