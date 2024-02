Ariana Grande revela el tracklist de su disco “Eternal Sunshine”; sale a la luz el 8 de marzo

Luego de la revelación de “Yes, And?”, el primer sencillo de su nuevo álbum, “Eternal Sunshine” hace unas semanas, Ariana Grande ha brindado uno de los mayores regalos a sus fanáticos: la revelación del tracklist de su nuevo material.

Y es que aunque el nuevo disco de Grande no verá la luz hasta el próximo 8 de marzo, la también actriz se dio el lujo de compartir, a través de sus redes sociales, el contenido de su proyecto, el cual cuenta con 13 temas que prometen encantar a todo seguidor de la estadounidense.

Cabe resaltar que, de acuerdo con un gran número de admiradores de la cantante, “Eternal Sunshine” podría ser el trabajo más personal de la artista debido a los títulos de sus canciones que aluden a diversos capítulos o momentos en la vida de Grande.

¿Qué contendrá el nuevo disco de Grande?

Intro

Bye

Don’t Wanna Break Up Again

Saturn Return Interlude

Eternal Sunshine

True Story

The Boy is Mine

Yes, And?

We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

I Wish I Hated You

Imperfect For You

Ordinary Things (Featuring Nonna)

Entre la diversidad de títulos anunciados, “Yes, And?” ha sido la única canción revelada hasta el momento, la cual ha obtenido una buena respuesta por parte del público y la crítica especializada. Otro tema a destacar es “Eternal Sunshine”, título homónimo al disco, que podría retratar, de manera más detallada, la fuente de inspiración de la cantante en este nuevo álbum: “Eternal Sunshine of Spotless Mind”.

En semanas previas a la revelación de la primera canción del disco, la cantante había mostrado una serie de pistas que relacionaban su material con la popular cinta protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, la cual narra la complicada relación entre Joe y Clementine y sus esfuerzos por dejar atrás su entrañable y caótica relación.

A raíz de esta revelación, se ha especulado que el nuevo disco de Ariana podría tratarse de una especie de “escape” respecto a su reciente divorcio con Dalton Gómez y su rumoreada relación con el actor Ethan Slater.

Ariana Grande participará en la cinta “Wicked” de este año. Crédito: Mezcalent

Otra canción que ha llamado la atención de los seguidores de Ariana ha sido “The Boy is Mine”, la cual se trataría de la composición que fue filtrada hace meses y que se ha vuelto viral en TikTok: “Fantasize”.

Cabe destacar que a comparación de otros materiales de Grande, este cuenta con una única colaboración a través de la composición “Ordinary Things”. Pero contrario a lo que la mayoría imagina, Grande no contará con el apoyo de una gran estrella o luminaria del espectáculo, tendrá como colaboradora a su abuela Nonna. “Eternal Sunshine” saldrá a la luz el 8 de marzo del presente año.

