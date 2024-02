Daniela Álvarez responde si se ve casada y teniendo hijos con Daniel Arenas

Daniela Álvarez y Daniel Arenas sostienen una relación sentimental desde el año 2021. Además, ambos han preferido mantener la discreción frente a los medios de comunicación y no hacer público cualquier detalle que se genere entre ellos. A su vez, la colombiana decidió acabar con eso para mencionar los planes que tiene con el presentador de televisión.

“Casarme y tener hijos, yo siempre he dicho que el día que yo me voy a realizar como mujer o me voy a sentir más realizada va a ser el día que yo me case y tenga mis hijos porque es mi sueño“, dijo en el programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’.

Daniela Álvarez tiene deseos de formar una familia junto a su pareja Daniel Arenas. Crédito: Mezcalent

“Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo 7 años, desde chiquita mi sueño siempre es entrar a la iglesia vestida de blanco, tener dos hijos, que sean gemelos y que sean niño y niña. Literal la tengo súper clara. En los próximos dos años ya tiene que haber pasado todo eso. Yo no sé cómo va a ser eso, pero yo creo que pronto”, añadió la modelo.

Daniela explicó que es exigente con la sortija que vaya a recibir: “A él se la pongo difícil con el anillo, a mí me gustan mucho las joyas, años atrás empecé a ser joyera, actualmente hago accesorios, y si algo siempre le he dicho es: ‘El día que vaya a pasar eso, que mi anillo sea el más lindo que haya visto porque me lo quiero poner y que sea para toda la vida. Así que, ¡no vayas a escatimar!'”.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez en diversas ocasiones han enfrentado rumores de ruptura amorosa. Crédito: Mezcalent

“Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no, y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que incluso no son para compartir, hay cosas que son de cada quien”, expresó durante su intervención en el canal de YouTube.

Daniela deja en claro que su relación con Arenas está más fuerte que nunca y que juntos sueñan con un futuro lleno de amor, familia y felicidad.

