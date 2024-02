Luisangel Acuña asegura estar aprendiendo de Francisco Lindor para tomar la titularidad con los Mets

El prospecto venezolano de los New York Mets, Luisangel Acuña, demostró este lunes que está más que preparado para debutar en las Grandes Ligas luego de una impresionante actuación que registró en su primera apertura con la organización metropolitana luego del encuentro que disputaron ante los Nacionales de Washington como parte de los entrenamientos primaverales y con los que espera poder ganarse la confianza del manager Carlos Mendoza para poder darle un giro a la organización y así apoyarlos en un futuro.

En el mencionado partido el criollo partió como titular de la segunda base junto a la estrella Francisco Lindor en el campocorto, quien se ha convertido en todo un mentor para el hermano menor del MVP Ronald Acuña Jr. para apoyarlo en su crecimiento profesional y así poder crear una de las llaves más peligrosas en el beisbol organizado.

Durante una reciente entrevista realizada por Acuña para SNY, el venezolano se mostró bastante agradecido con la receptividad que ha recibido por parte de Lindor y por todos los consejos que le ha brindado durante los entrenamientos primaverales luego de su llegada a los Mets; asimismo destacó que desea seguir trabajando para poder tener el mejor rendimiento posible esta temporada y demostrar que está listo para las Grandes Ligas.

“He estado hablando con Lindor durante un par de días. Él me estaba hablando de que estuviera en la recta y eso es lo que hice hoy. Ejecuté hoy”, expresó Luisangel Acuña, quien terminó el encuentro de 5-2 en el triunfo que consiguieron los neoyorquinos ante los Washington Nationals como parte del trabajo que han venido realizando para mejorar los resultados de la temporada 2023 en la que no lograron avanzar a la postemporada debido a la gran cantidad de derrotas que sufrieron.

Es importante recordar que el infielder fue adquirido por los Mets en el canje que realizó la organización con los Rangers por Max Scherzer en la fecha límite la temporada pasada; su interés se reflejó debido a que en sus cuatro temporadas en ligas menores se ha consagrado como uno de los prospectos más importantes de todo el beisbol organizado, según MiLB.com.

“Estoy feliz de jugar con Lindor en el medio y él está dando buenos consejos. Estoy feliz de poder aprender mucho de él. Como jugador joven quieres hacer las cosas rápido, pero se trata de hacer ajustes. Hablar con Lindor y que me recuerden que disminuya la velocidad del juego, eso es lo que estoy tratando de hacer. Me siento cómodo en la segunda base. Sé que jugué la mayor parte de mi carrera como campocorto pero me siento muy, muy cómodo en la segunda base”, expresó Acuña en sus declaraciones.

Por su parte el manager de los Mets, Carlos Mendoza, reconoció el trabajo que ha realizado esta dupla con la que espera poder contar el algún punto de esta temporada para brindar una completa seguridad a la zona interna del diamante; asimismo destacó que este tipo de consejos “viniendo de un tipo como Lindor es importante”.

“La comunicación entre lanzamientos… las conversaciones entre entradas… tenerlo a su lado es importante. Viniendo de un tipo como Lindor es importante”, enfatizó el estratega venezolano que busca darle un nuevo rostro a los neoyorquinos.

