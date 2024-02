Pelea en ‘La Casa de los Famosos’: el momento en el que Carlos Gómez fue expulsado

‘La Jefa’ tuvo una seria conversación con Carlos Gómez para anunciarle su expulsión de ‘La Casa de los Famosos 4’ luego de haber golpeado en el rostro a Rodrigo Romeh, del cuarto Tierra.

En el video que compartió la cadena Telemundo en la gala de este lunes, se ve cómo el venezolano entra al confesionario y escucha la explicación que le dan.

“Buenas noches, Carlos, he visto y revisado detalladamente imágenes de lo acontecido en el vestidor, en las mismas se observa con claridad cómo golpeas con claridad al mentón de Rodrigo Romeh, como tú bien sabes, inclusive desde antes de entrar a la casa, en esta competencia es inadmisible la agresión física, está terminantemente prohibido este tipo de conductas”, le dijo ‘La Jefa’.

Además de esto, le explicó: “Por esta razón es que me veo en la obligación de expulsarte definitivamente de la competencia, no me dejas otra opción, por eso en este momento te invito a retirarte inmediatamente de mi casa”.

Por ahora, la respuesta que se escuchó del venezolano fue un simple buenas noches, debido a que no ha dejado ningún mensaje en sus redes sociales para disculparse y tampoco fue visto en la gala para aclarar la situación.

¿Por qué se peleó Carlos Gómez en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Desde el posicionamiento del domingo 25 de febrero las cosas estaban caldeadas dentro de la convivencia, por esa razón en el vestuario hubo una intensa conversación entre La Melaza, Clovis Nienow, Guty Carrera, Rodrigo Romeh y Carlos Gómez.

En el intercambio de palabras, La Melaza se molestó porque Clovis mencionó a sus hijos y le advirtió que algo pasaría si se refería a ellos nuevamente, ya que consideraba que en el juego no debían meter a la familia.

Los ánimos fueron aumentando y a Carlos se le veía algo desencajado por todo lo que ocurría, hasta que decidió resolver la situación a golpes y por eso enfiló hacia Clovis Nienow, pero Rodrigo Romeh, al intentar defender a su amigo del cuarto Tierra, fue quien recibió el golpe en el mentón.

De inmediato ‘La Jefa’ llamó al expelotero y le informó que automáticamente quedaba expulsado de la competencia.

