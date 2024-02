El cómico estadounidense Richard Lewis falleció a los 76 años

El actor Richard Lewis perdió la vida este día, 28 de febrero, a los 76 años de edad. Lo anterior fue dado a conocer por el publicista del afamado intérprete, Jeff Abrahams, quien reveló que el estadounidense falleció a causa de un ataque cardíaco la noche del pasado martes 27 de febrero.

En el mismo comunicado, Abrahams reveló que el artista se encontraba en su casa en la ciudad de Los Ángeles cuando sucedió el fatídico hecho. Sin embargo, y según lo revelado hasta el momento, Lewis murió “en paz”.

Cabe recordar que luego de alejarse del ojo público y la actuación en 2015, se reveló, apenas el abril de 2023, que el actor padecía la enfermedad de Parkinson.

Richard Lewis se convirtió en uno de los mejores comediantes de los últimos años. Crédito: Cuenta Oficial de X de Richard Lewis. | Cortesía

Richard Lewis: un pilar de la comedia estadounidense

Con más de 40 años de trayectoria, Richard Lewis inició su carrera en la actuación a través de diversas películas para la televisión o series como “House Calls”, “Harry”, “CBS Summer Playhouse”, entre otras.

Previo a esto, Lewis debutó en el programa de “The Tonight Show Starring Johnny Carson” en 1974. Gracias a esta actuación, y sus gran talento para la comedia, el estadounidense se consolidó en la escena actoral de Hollywood a través de diversos papeles en programas como “Anything But Love”, entre otras producciones.

Posteriormente, y luego de una larga carrera en la televisión, el actor dio el gran salto a la pantalla grande a través de diversas cintas como “Once Upon a Time”, “Robin Hood: Men in Tights”, “Leaving Las Vegas”, “The Elevator”, “Confessions Of An Action Star”, entre otras.

En sus últimos años como actor, Richard Lewis también formó parte de reconocidas producciones como “Two and Half Men”, “The Simpsons”, “The Dead Zone”, “Law and Order: SVU”, “Curb Your Enthusiasm”.

Las reacciones ante la muerte de Richard Lewis

Luego del anuncio de la muerte de Richard Lewis, diversos actores y empresas han mostrado sus condolencias a la familia del actor. Larry David, compañero de reparto de Lewis en “Curb Your Enthusiasm” publicó: “Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida él ha sido como un hermano para mí”.

RIP Richard Lewis pic.twitter.com/iaAmi4kguT — no context curb your enthusiasm (@ProManimalUnity) February 28, 2024

De igual manera, un portavoz de HBO mencionó que la genialidad, ingenio y talento cómico de Lewis en un comunicado.

Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y “Curb Your Enthusiasm”, nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y todos los fans que pudieron contar con Richard para alegrar sus días con risas”.

