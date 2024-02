Entrenador de los Chiefs asegura que Travis Kelces es un “hombre diferente” desde que sale con Taylor Swift

El entrenador de los Kansas City Chiefs y actual campeón del Super Bowl LVIII, Dave Merritt, habló recientemente sobre el crecimiento personal que ha registrado el jugador Travis Kelce en los últimos meses gracias a la relación amorosa que mantiene con la cantante de Pop estadounidense Taylor Swift; destacó que dicho noviazgo lo ha convertido en una mejor persona debido a la buena naturaleza que tiene la artista.

Estas declaraciones las realizó el estratega de 52 años durante una entrevista ofrecida a ‘The Sports Shop Podcast with Reese & K-Mac’, donde detalló que desde que se oficializó el amor entre ambos ha logrado cambiar de manera positiva su capacidad anímica y esto se vio reflejado en el desempeño deportivo que tuvo a lo largo de la temporada 2023 de la NFL.

“Ella realmente afectó al equipo de manera positiva. No fue una forma negativa. Todo el mundo estaba emocionado y Travis estaba feliz. Entonces, cuando mi jugador, un hermano, está feliz a mi lado, eso me ayuda y me anima, por lo que Travis llegó como un hombre diferente. Entonces ella nos ayudó”, detalló Merritt durante la entrevista al destacar lo mucho que ha cambiado Travis Kelce en estos meses.

“Había tanta gente que odiaba el hecho de que ella apareciera en la televisión que, ¿sabes qué? Eres parte de nuestra familia porque ahora estás con Travis. Así que, por lo tanto, eres nuestra hermana pequeña… Eres parte de nuestra familia”, agregó el entrenador en jefe al considerar que la presencia de la cantante “contribuía” en el objetivo de los Chiefs para lograr las victorias que los llevaron directo al Super Bowl.

Dave Merritt también afirmó durante la entrevista que Taylor Swift había empezado a asistir a los estadios de manera privada en las primeras etapas de su noviazgo con Travis Kelce para poder verlo jugar y conocerlo mucho mejor antes de oficializar su relación en medio de una serie de rumores que invadieron la internet.

“Ella entraba a los estadios sin que la gente lo supiera realmente hasta que la cámara lo destacó. Ella ganó un Super Bowl en su primer año en la NFL”, dijo Merritt al bromear sobre lo importante que fue su presencia en el triunfo de los Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Es importante recordar que Taylor Swift y Travis Kelce empezaron una relación en secreto durante el verano de 2023; a pesar de esto no fue hasta septiembre del mismo año cuando decidieron oficializar su relación debido a las constantes veces en las que fue vista en los partidos de los Chiefs.

