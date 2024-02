Galilea Montijo dice la causa por la que no ingresaron los integrantes de RBD a ‘Premio Lo Nuestro’

Galilea Montijo fue una de las conductoras de ‘Premio Lo Nuestro‘ y recientemente habló sobre lo que ocurrió con Christopher Uckermann y Christian Chávez (integrantes de RBD) tras no poder ingresar a la ceremonia el pasado jueves, donde además estaban nominados y resultaron premiados.

“(Son) tipazos, de hecho, ganaron. No fue cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP, o sea, a lo que voy es que los boletos que traían no eran los boletos adecuados para los que estaban nominados. Parece que la mesa que ellos tenían era del otro lado, y ya sabes que cuando tú llegas ellos tienen otras indicaciones, que es la gente que te va sentando”, comenzó diciendo en el programa televisivo ‘Hoy’.

Galilea Montijo también recordó que los integrantes de RBD no han sido los únicos que han pasado por eso. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

Montijo aprovechó para destacar una situación similar que se registró con el actor Eugenio Derbez, y es que en su caso fue que nadie le entregó su entrada y no le dieron acceso a las instalaciones donde estarían realizando la premiación.

“Se acuerdan que Eugenio Derbez llegó y alguien no le dio su boleto, tampoco lo dejaron pasar. A mí no me iban a dejar entrar y yo: ‘Señorita, es que me tengo que cambiar porque ya ahorita vamos a (iniciar la grabación)’, pues sí, pero si no trae su gafete no puede entrar y hasta que llegó la persona indicada, que es la que te lleva por todos los laberintos, no me dejaron entrar. ¿Pero yo quién soy? Los RBD estaban nominados”, añadió la presentadora de televisión.

Lili Estefan y Raúl de Molina se disculpan

En días pasados la presentadora Lili Estefan se tomó una segundos en ‘El Gordo y La Flaca’ para hablar sobre lo ocurrido con los cantantes: “Es muy importante para nuestra cadena tratar a nuestros invitados con respeto y hacerlos sentir en casa. Yo espero que esto no pase más”.

Lili Estefan y Raúl de Molina hablaron en nombre de Univision. Crédito: Mezcalent

Raúl de Molina también opinó sobre el lamentable hecho y dijo: “Estamos tomando las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Nuestra misión es homenajear y aplaudir el trabajo de los grandes artistas latinos en la música”.

