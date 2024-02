Migbelis Castellanos hace pública una complicada experiencia que atravesó por su físico

Migbelis Castellanos está asumiendo un nuevo reto profesional en ‘Desiguales’, programa que es transmitido a través de la pantalla de Univision, siendo ese espacio en el que compartió algunas cosas que llegó a vivir por su aspecto físico en el ambiente laboral.

La modelo venezolana contó que debido a su trabajo enfrentó muchas exigencias y tuvo que someterse a cirugías estéticas para cumplir con ciertos estándares de belleza. Sin embargo, en el proceso de transformación física, recibió comentarios negativos y críticas por parte de algunas personas que llegaron a discriminarla por sus decisiones y es que antes era vista con kilos de más.

“Les voy a contar algo. Yo sí sentí en algún momento que cuando yo tenía esta etiqueta de la Miss Gorda por lo que tanto me criticaron, a mí me daban más oportunidades de trabajo… Tenía más oportunidades de trabajo, más comerciales, las marcas querían trabajar más… ¿Por qué? Porque es la inclusión forzada a la cual detesto y estoy en contra“, agregó durante su intervención en el espacio antes mencionado.

“Ojo, yo he vivido en muchos cuerpos, yo he sido delgada, he sido más gorda, he aumentado, porque cuando estoy un poquito más pesada es porque estoy disfrutando de la vida… Perdí peso y ahora resulta que soy más de lo común, una muchacha bonita que está flaca”, añadió la Miss Venezuela.

A pesar de todo, ha sabido enfrentar la adversidad y ha salido adelante con fuerza y determinación. Su honestidad y valentía al hablar de sus experiencias personales han resonado en el público y la han convertido en un ejemplo de superación y empoderamiento.

“Y se tenía que decir y lo dijo Ella!! Me encanta. La inclusión, pues hipocresía”, “Migbelis demostrando una vez más porque es una gran reina”, “Más clara imposible la Migbelis”, “Totalmente de acuerdo! Detesto la “inclusión” forzosa. En lo que debe haber inclusión no la hay”, “Por cosas como estas es que desde siempre me ha encantado tu actitud”, “Tu carisma y talento lo son todo. Eres bella y talentosa”, “Eres bella y talentosa es algo que lo llevarás siempre mi vida, por eso has llegado a donde estás”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

