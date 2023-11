¿Se le sale? Parece que se viene la boda de Migbelis Castellanos, conductora de Enamorándonos USA

Todo comenzó en Instagram, con un video que Migbelis Castellanos subió a sus historias de IG, en donde hablaba con Prieto Pizzorni de la bebida que éste preparó para la noche en el programa “Enamorándonos USA”, cuyo nombre generó cierta polémica, este era: “La Dulce Suegra”.

La conversación se desarrolló dentro de la normalidad, es decir, ella habló de que no siempre se consigue una suegra dulce, ya que en ocasiones hay en definitiva suegras complicadas. Él dijo: “Si te portas bien la suegra siempre es dulce”. Ella claramente dijo que no necesariamente, que en ocasiones aún no te has casado y ya la relación es complicada con ésta.

Después de este intercambio esperado de pensamientos, éste le pregunto a Migbelis si ella ya se había casado a lo que ella respondió: “No, yo no me he casado, pero me voy a casar”, frase que dijo con tremenda sonrisa en el rostro. Recordemos que desde hace varios meses la venezolana sostiene una hermosa relación amorosa con Jason Unanue.

Luego, la conductora y modelo agregó: “No, yo no tengo suegra, pero voy a tener”. Esta frase también la dijo sonriendo, pero la misma generó cierta inseguridad en algunos de sus fans. Porque de tener novio en efecto, aún sin estar casados ella tiene suegra. A menos que la relación haya terminado y la sonrisa simplemente se deba a que pese a todo la joven conductora se mantiene siempre positiva en el amor.

Sin embargo, más allá de cualquier especulación muchos esperan que su relación con éste siga en pie, aún cuando la distancia geográfica los mantenga alejados por momentos. Ya que él vive en Nueva York y ella reside en Miami.

De momento la conversación con Prieto ha desencadenado una serie de rumores y ahora sólo resta esperar para ver cómo camina todo. ¿Habrá o no habrá boda? Esto es algo que sólo el tiempo podrá confirmar. Nosotros, por nuestra parte le enviamos mucho amor a esta guapa conductora de televisión, que desde que ganó Nuestra Bella Latina 2018, se ganó el corazón de todo el público hispano en Estados Unidos a través de las pantallas de TelevisaUnivision.

Sigue Leyendo más de Migbelis Castellanos aquí:

· Migbelis Castellanos comparte un video en IG, exponiendo cómo llegó el amor a su vida

· Migbelis Castellanos impacta con un cambio de look tras un problema de salud

· Migbelis Castellanos se convierte en el reemplazo de uno de los conductores de ‘Despierta América’