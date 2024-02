Ricardo Casares, conductor de ‘Venga la Alegría’, reaparece desde el hospital tras sufrir un infarto

En una entrevista reciente en el programa ‘Venga la Alegría‘, Ricardo Casares reveló que actualmente se encuentra en proceso de recuperación y que ha tenido que realizar cambios significativos en su estilo de vida, como adoptar una dieta más saludable y practicar ejercicio de manera regular. Recordemos que antes de salir en vivo sufrió un infarto.

“Queridos amigos del pueblo: todavía no les les va a hacer, todavía no. Aquí estoy, gracias a mis compañeros, gracias al Dany, que ustedes no conocen, pero que me salvó la vida. Gracias a los que reaccionaron (de forma) puntual. Aquí estoy estoy bastante amoladón. Me duele todo, tengo piquetes en todas partes, me duele todo, pero los quiero mucho y pronto estaré nuevamente con ustedes”, fue parte del mensaje que dio en exclusiva.

“¡EN EXCLUSIVA! Estas son las primeras declaraciones de nuestro querido @ricardocasares después del infarto que sufrió hace unos días antes de empezar nuestro programa. ¡Estamos felices de verte mejor y te esperamos con muchas ansias Ricky!”, fue el mensaje que acompañó el video compartido.

Además, el presentador agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante este difícil momento y destacó la importancia de cuidar la salud, señalando que este episodio le ha servido como una lección de vida.

El conductor afirmó que se siente agradecido por la oportunidad de seguir adelante y de disfrutar de la vida, y se comprometió a seguir cuidando su salud para poder continuar con su carrera profesional y su vida personal de la mejor manera posible.

Vanessa Claudio se preocupó por Ricardo Casares

La conductora de televisión Vanessa Claudio es amiga de Ricardo Casares por lo que terminó bastante preocupada por la situación que le tocó vivir a su compañero el pasado lunes a pocos minutos de ir al aire.

“A mí se me comunicó la situación mucho antes de que saliera a la luz pública. Quedé fría, no te lo voy a negar, Ricardo y yo hemos trabajado muchos años, Ricardo es de los mejores compañeros y amigos que puedes tener. Se me formó un nudo en la garganta, no te lo voy a negar, porque no había todavía información, solamente sabía que estaban operándolo. Sí, fue una mañana tensa, pero con mucha fe en Dios”, fueron las declaraciones que dio a Mezcal TV.

