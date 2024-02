Tiendas ilegales de marihuana tendrían sus días contados en Nueva York

Desde que se legalizó el uso de la marihuana en el estado de Nueva York y se autorizó la venta de canabis en tiendas, en 2022, en la Gran Manzana y en múltiples condados fuera de la ciudad comenzó una enorme proliferación de negocios que comercializan todo tipo de productos relacionados con la hierba verde. Sin embargo, de las más de 1,500 tiendas minoristas que se estima han abierto sus puertas en los cinco condados, más del 99% operan de manera ilegal, evadiendo impuestos y ofreciendo artículos sin ningún tipo de inspección que garantice que no son peligrosos para la salud, pero sus días pudieran estar contados.

Así lo aseguró este miércoles la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, durante una conferencia de prensa en la que destacó el compromiso de impulsar medidas que faciliten el cierre de minoristas ilegales, donde advirtió que espera que la Legislatura de luz verde en los próximos días a piezas de ley que otorguen más poderes a las autoridades locales para clausurar sitios sin licencia de venta.

“Nueva York debe tomar medidas para cerrar las tiendas ilícitas de cannabis que continúan abiertas y operando en todo el estado. Fortalecer la industria equitativa del cannabis de Nueva York y proteger a los trabajadores propietarios de pequeñas empresas que operan en el mercado legal son las principales prioridades, y la mejor manera de lograr esos objetivos es acelerar el cierre de tiendas sin licencia”, dijo la mandataria estatal.

Hochul advirtió que además de proteger la salud de compradores urge defender a los pequeños empresarios que han seguido el proceso para obtener licencias de funcionamiento para sus locales. Y señaló que los comercios que funcionan sin permiso obstaculizan el crecimiento de la industria legal de marihuana en Nueva York y de los minoristas que operan allí.

“Muchas veces la gente no tiene ni idea cuáles de estos sitios son legales y cuáles son ilegales… no estamos recriminalizando al cannabis, ni estamos tumbando puertas y esposando a gente pero necesitamos hacer un proceso de reforzamiento de la ley y de defensa de la equidad”, agregó la Gobernadora, quien insistió en que desde su oficina está dando una fuerte lucha para cerrar el mercado ilegal de cannabis, que sigue creciendo, a menudo vendiendo productos no probados.

Parte del plan del Estado para ponerle llave a los negocios ilegales, que actualmente solo son objeto de decomisos pero que pueden volver a abrir en un par de horas debido a la falta de poder legal que tienen las municipalidades para clausurarlos de manera definitiva es ampliar la autoridad de la Oficina de Gestión del Canabis (OCM) y las agencias gubernamentales locales para cerrar las tiendas que venden sin licencia.

“Esto fortalecerá la autoridad de aplicación de la ley, acelerará el cierre de tiendas sin licencia y disuadirá la actividad ilícita”, asegura el Estado de Nueva York, que espera que la Legislatura además de dar luz verde a que se extiendan las competencias de la OCM para agilizar el cierre de tiendas ilícitas, autorice a gobiernos locales a ejecutar órdenes de clausura para garantizar acciones rápidas para cerrar dispensarios sin licencia y establecer registros locales de empresas de cannabis con licencia para ayudar y empoderar a los gobiernos locales, incluida la Ciudad de Nueva York, para bloquear empresas sin licencia a través de sus propias leyes y recursos.

Tiendas ilegales de marihuana tendrían sus días contados en Nueva York. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La Gobernadora también le “jaló las orejas” a redes sociales y buscadores de internet como Google, por enlistar tiendas ilegales de marihuana cuando alguien busca sitios donde conseguir cannabis, y les pidió que se sumen a los esfuerzos contra los minoristas ilícitos, no mostrándolos en las búsquedas de cibernautas.

“Las redes sociales y las grandes empresas de tecnología han ayudado en la promoción de tiendas sin licencia y, a sabiendas, han permitido que tiendas ilegales se anuncien en línea, socavando los esfuerzos de Nueva York por construir una industria del cannabis segura y equitativa”, afirmó la Oficina de la mandataria, quien señaló que las empresas de tecnología deben prohibir la promoción de tiendas sin licencia que vendan productos potencialmente peligrosos en sus plataformas.

Alfredo Angueira, copropietario de la tienda ConBud, una de las menos de 20 que trabajan con licencia en la Gran Manzana, advirtió que el impacto económico del mercado ilícito de cannabis no solo afecta a los minoristas sino también a los agricultores y dispensarios legales y a los vecindarios.

“Desde la pérdida de ingresos fiscales hasta la disminución de oportunidades de inversión, la presencia de operadores ilícitos desvía el dinero de los impuestos dedicado a las comunidades en las que se encuentran los dispensarios legales y se lleva recursos valiosos de nuestras comunidades, sofocando el crecimiento y la prosperidad”, dijo el pequeño empresario. “La lucha contra el mercado ilícito de cannabis es una lucha por el futuro de nuestras comunidades y nuestra economía. Trabajando juntos para erradicar a los operadores ilícitos, apoyar a los agricultores locales y promover una regulación responsable, podemos construir una industria del cannabis más fuerte, segura y equitativa para las generaciones venideras”.

Sandra Jaquez, vicepresidenta de la Asociación Latina de Cannabis, manifestó que con el auge y la competencia de tiendas ilegales, aquellos negocios que han hecho las cosas al derecho para abrir, 70 dispensarios en todo el Estado, es todo un reto sobrevivir en el mercado y urgió a que pronto se aprueben herramientas para poder sacar a tiendas ilegales del negocio.

“Nuestra asociación apoya la propuesta de la Gobernadora Hochul de tomar medidas decisivas contra estas operaciones ilegales para proteger a los consumidores, apoyar negocios legales y defender la integridad de nuestra floreciente industria del cannabis, e instamos a los legisladores a que también apoyen el plan”, dijo la empresaria hispana, advirtiendo que si no se impulsan leyes que faciliten el cierre de sitios ilícitos, se estaría perpetuando el mercado negro de venta de cannabis.

A ese mismo clamor se sumó el director ejecutivo de Cannabis Place, Osbert Orduña, quien recalcó la necesidad de que se promuevan esfuerzos combinados para construir un mercado legal, seguro y regulado para los consumidores que defienda una verdadera equidad social y económica.

“Juntos podemos enviar un mensaje poderoso de que las tiendas de cannabis sin licencia no tienen lugar en nuestras comunidades y que estamos comprometidos a defender el estado de derecho y proteger la seguridad y el bienestar de todos los neoyorquinos”, dijo el líder de los negocios legales. “Es imperativo que la Legislatura, las agencias reguladoras y los gobiernos locales trabajen en colaboración para garantizar la integridad y el éxito del mercado de cannabis de Nueva York”.

