Francisca decidió cortarle el pelo a Gennaro y mostró todo el proceso en video

Luego de tanta insistencia por parte de los usuarios en las redes sociales, Francisca, presentadora de ‘Despierta América’, decidió cortarle el pelo a Gennaro, su hijo con el empresario italiano Francesco Zampogna.

En su cuenta en Instagram, la dominicana-estadounidense subió un video en el que se vio la visita del niño para decirle adiós a su larga cabellera.

Las imágenes mostraron al primogénito de la conductora con una actitud bastante tranquila mientras su famosa madre lo tomaba de la mano.

El corte se hizo en dos días y, aunque Francisca no mostró cómo quedó su primogénito, a muchos les gustó el resultado.

Pese a esto, la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 dijo que para ella fue bastante difícil ver cómo le cortaban el pelo a su niño.

“Y dicen que no hay fecha que no se cumpla. Bueno, pues, llegó el día en el que cortamos el cabello de Gennaro. Yo sufrí, él no ¡Me sorprendió! ¿Quieren ver cómo quedó?”, escribió en la publicación que compartió este viernes.

Algunos mensajes que se leyeron en la publicación por este video fueron: “Excelente, Francisca, ahora se va a ver como un hombre precioso”, “Yo no estaba de acuerdo, pero sé que quedó lindo con esa recortada”, “Espero que se lo cortaran porque estaban listo para ese paso, no por la gente miserable opinando con los hijos ajenos, tenía un pelo bello”, “Ay, nooo. Me encantaban sus rizos largos, pero se verá como todo un galán”.

Otros escribieron: “Llorando contigo”, “Queremos ver el final”, “Me encantaba su pelo rizo, pero como quiera es bello, príncipe Gennaro”.

La dominicana, durante meses, se enfrentó a muchos seguidores que le pedían que cortara el pelo de Gennaro, pero ella indicó que se sentía a gusto con como se veía su hijo.

“Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino. A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pide o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar”, comentó en septiembre del año pasado.

