“Me preocupa el día a día de Messi”: Tata Martino habló del desgaste del astro argentino en Miami

El DT argentino, Gerardo Martino, habló este viernes con la prensa previó al duelo del Inter Miami ante Orlando City y reconoció cierta preocupación por el desgaste de Lionel Messi en el inicio del certamen.

Martino comentó: “Lo que más me preocupa hoy es el día a día y cómo se está recuperando partido a partido. Yo siento que en estos dos primeros partidos hemos recurrido a él en cada encuentro de una manera exagerada y que le ha provocado a él un desgaste importante”.

Tata reconoció que es tarea suya poder acomodar al equipo para encontrar el mejor rendimiento de Messi. “Siento que él en estos dos partidos ha tenido un desgaste demasiado grande, y eso también es una responsabilidad mía para darle funcionamiento al equipo de tal manera que a él lo podamos usar de manera diversa”, agregó.

“En realidad, nosotros decidimos encarar todas las competencias con lo mejor que tenemos. Probablemente si este partido hubiese sido en dos o tres semanas con un inicio de Concachampions quizás estaríamos hablando de un equipo no con los titulares habituales. En este caso la temporada recién empieza y entendemos que es muy importante para afianzar este inicio de liga el partido con Orlando y por supuesto muy importante el debut en Concachampions”, señaló Martino, quien no le quita el ojo a la ida de los octavos de final ante Nashville por Concachampions, que tendrá lugar el jueves 7 de marzo.

“Nosotros tratamos de tener un plantel que nos permita ser competitivo en todos los frentes, después, claro, de un partido respecto a otro sacamos conclusiones y nosotros lo que tratamos de hacer es ganar el de liga, el de Concachampions. Cada vez vamos armando un plantel más competitivo y tenemos la obligación, al menos en el inicio, de no dejar de lado ninguna competencia“, dijo el Tata.

Consultado por las diferencias del derby que jugará mañana el Inter, Tata explicó: “En este caso fundamentalmente historia es lo que está faltando. Pero me parece que esto pasa en toda la MLS. La MLS es un torneo joven y es muy difícil pensar en, no sé, quizás a lo mejor el de Los Ángeles es el que más afianzado está en ese sentido, pero todavía nada comparable con el de Rosario”.

¿Messi en los Juegos Olímpicos?

Martino fue cuestionado en rueda de prensa sobre la presencia de Messi en los Juegos Olímpicos, ante lo cual respondió que aún es demasiado pronto para hablar sobre ello, aunque reveló que ha tocado diversos temas con Leo sobre este tema, sin embargo, decide llevarlo día a día debido a lo desgastante que es la temporada con Inter Miami.

“No me quiero aventurar con algo que todavía le queda demasiado tiempo. Por supuesto que he venido hablando algunas cuestiones con él (Messi). Lo que más me preocupa hoy es el día a día y cómo se está recuperando partido a partido. Yo siento que en estos dos primeros partidos hemos recurrido a él de una manera exagerada y que le ha provocado en los dos partidos un desgaste muy importante”, explicó Martino.

