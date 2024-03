Christian Pulisic recibió amenazas de muerte en las redes sociales tras triunfo del Milan

Tras la victoria obtenida el viernes por el AC Milan 1-0 ante la Lazio en la Serie A, Christian Pulisic, extremo estadounidense del equipo rossonero fue atacado en sus redes sociales.

Pulisic fue atacado por una avalancha de insultos e incluso amenazas de muerte en sus redes sociales.

El mediocampista estadounidense posteó fotos en Instagram, donde aparecen él y sus compañeros celebrando después del partido. La publicación se llenó de comentarios ofensivos.

El triunfo del Milan estuvo lleno de polémica, pues la Lazio terminó el partido con ocho hombres y Pulisic estuvo involucrado en dos de las tres expulsiones.

Luca Pellegrini fue expulsado a los 67 minutos después de dos tarjetas amarillas, cada una por una falta sobre Pulisic, y Matteo Guendouzi recibió una roja directa en el tiempo de descuento.

El defensa de la Lazio Adam Marušic también fue expulsado.

Pulisic se unió al Milan procedente del Chelsea en el receso previo a la temporada. Lleva siete goles y dio seis asistencias en 25 partidos de liga.

Pulisic dijo no a la MLS

Hace algunos meses Pulisic habló un poco de su futuro, en el que destacó que aún no piensa en jugar en la Major League Soccer (MLS) de su país, pues no se considera un jugador viejo.

E indicó: “Obviamente no soy un jugador viejo. Con suerte tendré grandes temporadas aquí en Europa por delante de mi. Estoy amando mi tiempo aquí, así que claro, la MLS no está en mi mente al momento, pero sí, ¿al final de mi carrera? Claro”.

En entrevista al medio de comunicación The Athletic, la estrella del cuadro de las barras y las estrellas habló también un poco de la presión que genera jugar ese papel en la selección de Estados Unidos.

Y destacó: “He tenido dificultades con eso. No es algo que afecte mi día a día. Creo que soy un tipo bastante sencillo. No estoy en público todo el tiempo, así que no me afecta. Estoy entrenando todos los días. Llego a casa y puedo relajarme y hablar con las personas cercanas a mí y las personas que amo, así que no es algo que me moleste de ninguna manera. Es sólo un poco de tiempo para acostumbrarme y estoy realmente agradecido de tener la plataforma para hacer lo que quiero hacer”.

