Francisca le dio consejos de maternidad a Maity Interiano y le dice cómo cuidar su matrimonio

Hace pocas semanas la periodista Maity Interiano dio a conocer el sexo del bebé que está esperando y tras estar en la cuenta regresiva para tenerla en sus brazos, pues decidió recurrir a su amiga Francisca, quien ya es madre de dos varones.

Maity quiso conocer un poco más de la experiencia de la dominicana. Por ello, le consultó lo siguiente: “¿Cuáles han sido tus mayores preocupaciones en este segundo embarazo?“, al tiempo que ella le respondió: “La llegada del segundo bebé a la casa, cómo lo va a tomar el primero, la dinámica entre los dos, el tiempo, cómo lo voy a dividir”.

En septiembre, Francisca dio a conocer que tendría nuevamente un varón. Crédito: Mezcalent

A su vez, la periodista de origen hondureño le comentó a su amiga una de las cosas que más la mantienen angustiada: “Me preocupa mucho en esta recta final el parto, quiero que sea lo más natural posible, sin dolor, que sea así como que entre y salga del hospital. Aunque ya me estoy mentalizando de que puede llevar largas horas, de que puede ser un poco más complicado. Me preocupa regresar a trabajar… Me preocupa cómo voy a vivir el tiempo con mi niña, con mi esposo y conmigo”.

En un video compartido en la red social Facebook, Francisca habló de un punto fundamental como lo es volver a verse delgada: “Sobre todo uno que está en un medio y que a veces siente un poco más de presión con ese tema. Pero lo que yo te puedo decir, con base en mi experiencia, es que todo vuelve a la normalidad y además hay muchos recursos que uno puede usar para que todo vuelva a la normalidad”.

Francisca le dio un consejo a Maity Interiano para no descuidar su relación sentimental. Crédito: Mezcalent

“Yo creo que lo de la pareja sí es un reto, que tanto tú como tu esposo tienen que mantener la comunicación activa para no haya esa como separación que a veces hay cuando se le da esa atención al bebé, porque él (esposo) ya no es el único de la casa… Tienen que tener mucho cuidado de no olvidarse de ustedes”, explicó la conductora del espacio matutino de Univision.

Además, reveló otro de sus grandes secretos para mantener vivo su matrimonio con Francesco Zampogna: “No te sientas culpable por hacerlo, porque al principio te vas a sentir culpable: ‘Ay, estoy dejando a mi hijo por dos horas’. Es importante, porque tú y Anuar son la base de la bebé y si ustedes no están bien, ella tampoco. La culpa es algo con lo que vas a aprender a vivir. Cada niño es perfecto para su mamá… Ella te va a enseñar el camino y van a ir creciendo y aprendiendo juntos como familia”.

