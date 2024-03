Matías Novoa habla de sus dos divorcios: “Me faltaba mucho por recorrer a mí”

El actor Matías Novoa reveló que se casó con Daniela Castillo cuando eran muy jóvenes. A pesar de que se amaban, la inmadurez y la falta de experiencia en el matrimonio terminaron por provocar la separación. El chileno dejó perplejo a más de uno al hablar de los divorcios que ha tenido, pues dio detalles a Mara Patricia Castañeda.

“Me casé a los 25 años la primera vez en Chile. Me caso, estaba muy chavo antes de venirme a México. Me casé muy chavo con toda la ilusión, me faltaba mucho por recorrer a mí, a ella, mis objetivos se hicieron esto y los de ella para otro lado y no resultó. Ella es cantante chilena y se llama Daniela Castillo… (Yo me quedo en México) y ella se regresa, todo en buenos términos, ella siguió con su carrera allá, ella buscaba una carrera acá, pero no tuvo la paciencia”, le comentó a la periodista.

Matías jamás ha perdido la esperanza de conseguir a una excelente mujer que esté a su lado y eso ocurrió con una destacada actriz: “Volví a creer en el amor, me volví a casar, tampoco funcionó. Isabella (se llama), se apellida Castillo también, en Estados Unidos y tampoco funcionó. Viajes, la carrera te dispersas mucho, la pandemia no hubo comunicación quizás, la vida”.

Matías Novoa estuvo casado con la actriz Isabella Castillo. Crédito: Mezcalent

“Después del primer matrimonio yo me separo y empiezo una relación con la mamá de mi hijo y nace Axel. Ella es venezolana, él ya creció aquí. Desde que nació Axel nunca estuvimos juntos, no nos casamos ni nada y siempre crie a Axel solo, era él y yo. Él siempre supo la relación que teníamos su mamá y yo, de llevarnos bien por él, que lo amábamos mucho y como creció así, nunca fue de: ‘¿Por qué no estás con mi mamá?’, es muy maduro y entendió mucho, es como un señor chiquito, es diferente”, añadió durante la conversación con la periodista.

Matías Novoa y su amor con Michelle Renaud

“El primer trabajo que tuvimos juntos fue una película y la vi y yo dije ‘qué bella’, yo estaba en mi tema de separación y ella estaba en una relación, de ahí ya no volvimos a hablar hasta que empezamos ‘La Herencia’. Fue hasta que terminamos la telenovela que empezamos a salir, en junio, pero siempre estábamos en contacto”, explicó del momento cuando conoció a la madre de su hijo que viene en camino.

Matías Novoa junto a su actual esposa Michelle Renaud y su hijo Milo en la pancita. Crédito: Mezcalent

“Cuando yo la conocí, la vi con Marcelo y dije: ‘Ella puede ser la mamá de mis hijos, ella puede ser con la que quiera formar una familia’. Siempre me encantó desde que la vi, es una niña muy linda, espontánea, tiene una luz que ilumina todo hasta el día de hoy”, añadió en la entrevista.

