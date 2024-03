Fernando Gago se lamenta por la derrota de Chivas: “Hay varios aspectos a corregir”

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Gago, reconoció que la derrota que sufrieron este fin de semana ante la Máquina de Cruz Azul representó un duro golpe para el buen desempeño que venían registrando en las últimas semanas y esto representa un fuerte problema de cara al primero de los tres clásicos nacionales que disputarán contra las Águilas del Club América que corresponden al torneo Clausura 2024 de la Liga MX y a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra los celestes que terminó en un aplastante 3-0 gracias a las anotaciones de Lorenzo Faravelli y de Uriel Antuna; ante este hecho destacó que tendrán que trabajar arduamente para poder mejorar el desempeño en el terreno de juego y así sumar victorias que los mantengan en los primeros puestos de la tabla de clasificación.

“Hay varios aspectos a corregir, cuando se gana y se pierda, mi mentalidad es ésta. Hoy el partido no fue bueno. Es fácil responder: sí, preocupa, perdimos 3-0, todo preocupa, pero en lo positivo y lo negativo, porque cuando ganamos, también hay que preocuparse para que el equipo no tenga esa confianza de más, también se hacen cosas mal, hoy no tuvimos un buen partido, mañana pensar en lo que viene”, expresó el argentino en sus declaraciones.

“Sí es un golpe, está claro, pero hay que pasarlo, no podemos quedar o pensar cómo va a repercutir porque es una cuestión de que hasta que no llegue el partido y no se vea. Ahora es tragar para lo que viene y trabajar para el partido del miércoles”, agregó Gago.

El entrenador de Chivas del Guadalajara también fue cuestionado sobre la participación de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien entró de cambio en vez de ser titular por parte del Rebaño Sagrado; ante este hecho Gago sostuvo que todavía está trabajando para recuperar el ritmo de competencia luego de tantos meses sin ver acción y que por eso no partió entre los 11 titulares, aunque fue parte de un gol que terminó siendo anulado por posición adelantada.

“Le falta ritmo de juego, que es lo que estamos buscando con todo este proceso para sumar minutos (Chicharito), que pueda tener este ritmo futbolístico, lo va a recobrar con minutos, pero viene bien la evolución desde la parte de la lesión y lo que buscamos futbolísticamente”, detalló.

“No puedo sacar rápido el análisis de las cosas positivas, por el resultado, en el primer tiempo no jugamos bien, nos superaron desde el posicionamiento, duelos, tuvimos minutos donde teníamos lo que había qué hacer. Con un marcador 3-0 nos costó mucho jugar el partido, en el segundo tiempo fue más por ganas, ímpetu, nos faltó el juego que pretendemos”, concluyó el argentino.

Con esta derrota las Chivas Rayadas del Guadalajara cayeron hasta la novena posición de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2024 de la Liga MX al cosechar un total de 15 puntos en 10 juegos disputados, por lo que están urgidos de victorias para recuperar posiciones; su próximo duelo será este miércoles 6 de marzo para el Clásico Nacional ante el Club América por la Concacaf Champions Cup.

