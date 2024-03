“Teníamos que hacerle esta invitación”: Mascherano confirmó que dialoga con Messi para los JJ.OO.

La selección de Argentina logró su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, en un certamen que se disputó en Venezuela y donde logró su boleto al vencer a Brasil en el último partido.

Ante esta clasificación el DT de Argentina, Javier Mascherano reconoció que sabía que iba a tener la mirada de todo el mundo en su nuca, porque “a los entrenadores se los contrata para ganar”.

Desde Argentina comenzó a merodear la opción de que Lionel Messi fuese uno de los tres jugadores mayores de 23 años que fuese seleccionado y el propio Mascherano, había admitido que estaban en conversación desde antes con el zurdo rosarino para que acuda a la cita olímpica.

El último capítulo se produjo hoy cuando Mascherano fue entrevistado en el canal deportivo ‘TyC Sports’ y allí admitió que Messi ya tiene la invitación oficial para ser convocado si decide acudir a París.

“Leo tiene en claro que la edad también corre para él. Si bien es Messi, él tiene que administrar las cargas, porque tiene un año de mucha actividad. Nosotros no queremos molestarlo, simplemente le hicimos una invitación para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos. Creíamos que teníamos que hacerle esta invitación, para que el tenga el tiempo necesario para pensarlo y analizarlo, porque tendría que dejar su club”, comentó Mascherano.

Consultado sobre las dudas que tiene Messi para acudir en busca del tercer oro olímpico de Argentina, tras los ganados en Atenas 2004 y Pekín 2008, Mascherano fue claro al analizar la carga de partidos y los compromisos que tiene que cumplir con Inter Miami y la proximidad de la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos.

“Ellos [Inter Miami] recién empiezan la temporada y todavía falta tiempo, sobre todo sabiendo que él también tiene la Copa América. No es una situación fácil. Quedamos en volver a hablar en un tiempo. Le damos el tiempo que necesite”, confirmó el ex jugador de River, Liverpool y Barcelona, entre otros.

Otros posibles convocados por Mascherano

En la misma sintonía, el DT también se entusiasmó con la posibilidad de convocar a Emiliano Martínez, quien manifestó públicamente su deseo personal de afrontar el certamen que reúne a los mejores atletas de todo el planeta. “¿Cómo no vamos a tener en cuenta al Dibu Martínez? Tenemos la ventaja de contar con la Selección campeona del mundo. Hay muchos jugadores que aportan jerarquía. El Dibu está entre los mejores arqueros del mundo. Siempre tenemos en cuenta el deseo de él, pero después hay que llevar ese deseo a la realidad; porque los clubes tienen la decisión de inclinar la balanza por sí o por no. Aún no tenemos la información del entrenador de la selección mayor en este sentido. No es fácil tirar nombres, porque faltan certezas. También me gusta respetar a los chicos Sub 23 que han conseguido la clasificación y los que han sido parte del proceso”, aclaró.

“Hay muchos casos de chicos que están en Europa, que están a préstamo en sus clubes y no sabemos si vamos a poder contar con ellos. Es muy prematuro para ir a hablar con los clubes, porque todavía no se pueden comprometer a que nos los puedan ceder. Esperamos tener a muchos chicos en el radar y llegado el caso vamos a confeccionar la lista”, argumentó.

Y en sus explicaciones, Masche continuó: “Hay algunos puestos en donde tenemos más necesidades que en otros. Hay una realidad clara, porque tenemos que saber con qué jugadores contar. En estas próximas semanas tendremos amistosos en México, que nos dará la posibilidad de ver a chicos que no habíamos visto. Eso nos permitirá abrir el abanico”.

Mascherano dejó en claro que ya sabe que no tendrá en su carpeta al otro astro rosarino que también se convirtió en héroe en Qatar. “Ángel (Di María) agradeció el llamado, pero no tiene intención de ir a Paris. Lo hemos descartado, quiere darle lugar a los más jóvenes”, detalló.

Y dio más detalles de la planificación de cara a un calendario que tendrá como máxima atracción la Copa América de Estados Unidos y la gran cita parisina: “La prioridad es la Selección Mayor. Siempre estamos en contacto con Scaloni, aunque esta convocatoria la hemos hecho en conjunto. Como cuerpo técnico de la Sub 23, nos adaptamos a las necesidades de lo que elija el Gringo para el equipo”.

Y cerró: “Hablamos siempre con Scaloni. Muchas veces le comento a los jugadores que estoy siguiendo y le consulto qué le parece. Nuestra idea es facilitarle el trabajo. De la misma manera trabajamos con Diego Placente y Pablo Aimar. Un claro ejemplo fue lo que pasó con Claudio Echeverri, que pasó de la Sub 17 al Preolímpico. Tratamos de funcionar en conjunto, porque el objetivo es que todo lo que hacemos en las inferiores, sea en función de la mayor”.

