Margot Robbie fue la actriz mejor pagada del 2023 al ganar más de $50 millones de dólares

El inmenso y sorprendente éxito de “Barbie” no solo convirtió a Margot Robbie en una de las actrices más queridas y trascendentes del 2023. La cinta dirigida por Greta Gerwig también convirtió a la actriz de origen australiano en la intérprete con más ganancias del 2023.

Cabe recordar que durante el año pasado, “Barbie” logró consagrarse como la cinta más taquillera de todo el año con una “bolsa” acumulada de más de $1,400 millones de dólares en todo el mundo.

Lo anterior, de manera lógica, beneficios a todos sus involucrados en el tema económico y de proyección. Sin embargo, y lo que pocos saben, es que la gran taquilla de la cinta de Warner Bros. también fue a parar al bolsillo de Robbie debido a su papel como productora.

¿Cuánto ganó Margot Robbie en 2023?

De acuerdo con el medio Forbes, la intérprete de “I, Tonya” se convirtió en la actriz mejor pagada del 2023 gracias a los $59 millones de dólares que se “embolsó” gracias a los conceptos de salario y bonos por el filme.

Pero no solo eso, la actriz nominada al Oscar también se convirtió en la actriz más joven dentro de la lista de los actores mejor pagados del 2023 con 33 años de edad. Asimismo, y por si faltara menos, la artista seguirá recibiendo ingresos por “Barbie”, no especificados, el resto de su vida.

Los actores mejor pagados del 2023

La impresionante cantidad obtenida por Margot Robbie en 2023 solo fue superada por el salario de Adam Sandler, quien se convirtió en el actor mejor pagado del año con $73 millones de dólares.

Cabe destacar que, a comparación de Robbie, el comediante estadounidense logró esta suma gracias a su “jugoso” contrato que mantiene con Netflix y que le permitió estrenar 3 cintas durante el año pasado: “Murder Mystery 2”, “You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah” así como la animada “Leo”.

Por lo anterior, además de sus diversos espectáculos de comedia en diversos lugares del país, Adam logró obtener la cuantiosa cantidad que lo colocó, por primera vez, como el mejor pagado del año.

Un poco más abajo de Robbie se encuentra Tom Cruise, quien logró llevarse a casa $45 millones de dólares en 2023 gracias a dos cintas en particular “Top Gun: Maverick” y “Mission Impossible”.

En cuarto sitio se encuentra el co protagonista de Margot, Ryan Gosling, quien se “embolsó” $43 millones de dólares, principalmente, por su papel como Ken en “Barbie”. Completando el top 5 se encuentra el veterano actor Matt Damon quien logró ganar $43 millones de dólares por sus proyectos “Air” y la clara favorita al Oscar “Oppenheimer”.

El resto del top 10 lo complementan:

Jennifer Aniston – $42 millones de dólares

Leonardo DiCaprio – $41 millones de dólares

Jason Statham – $41 millones de dólares

Ben Affleck – $38 millones de dólares

Denzel Washington – $24 millones de dólares

