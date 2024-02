América Ferrera debutará como directora con el best seller “I’M Not Your Perfect Mexican Daughter”

América Ferrera ha decidido dar uno de los “saltos” más importantes en la vida de todo intérprete: convertirse en director. De acuerdo con diversos medios especializados, la actriz de “Barbie” debutará en la silla de dirección con la adaptación del best seller de la escritora Erika Sánchez: “I’M Not Your Perfect Mexican Daughter”.

Hasta el momento, y a falta de una confirmación de la misma Ferrera, la cinta cuenta con el apoyo de Amazon MGM Studios, a través de Orion Pictures, así como de los productores Doreen Wilcox Little (“Killer Joe”, “Mapplethorpe”) y Charles D. King (“Judas and the Black Messiah”).

Aunque aún se han revelado fechas de arranque o de estreno, la cinta ya cuenta con un guion, a cargo Linda Yvette Chávez, creadora de la serie “Gentefied”, la cual contó con dos temporadas entre 2020 y 2022.

América Ferrera ha sido una de las actrices latinas de mayor proyección en los últimos años. Crédito: Mezcalent

¿De qué tratará la película de América Ferrera?

A pesar de que no se ha revelado si “I’M Not Your Perfect Mexican Daughter” contará con una adaptación libre de la novela o se apegará fielmente a la misma, es importante mencionar que la historia pretende mostrar parte de la identidad latina en Estados Unidos a través la perspectiva fresca y diversa de la protagonista: Julia Reyes.

El libro de Sánchez narra la historia de esta adolecente, de ascendencia mexicana y con aspiraciones literarias, que lucha por encontrar su lugar en el seno de una familia tradicional en la ciudad de Chicago.

América Ferrera se consolida en Hollywood

Antes de dar inicio a la producción de “I’M Not Your Perfect Mexican Daughter”, América Ferrera formará parte de los Premios de la Academia el próximo 10 de marzo. Cabe recordar que la actriz obtuvo su primera nominación a los Oscar, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, gracias a su papel de “Barbie”.

En dicha cinta, Ferrera protagonizó uno de los momentos más importantes y de mayor trascendencia al recitar un monólogo de empoderamiento femenino. Irónicamente, la actuación de América fue más “valiosa” para los miembros de la Academia, quienes decidieron excluir a su compañera de reparto Margot Robbie, y a la directora Greta Gerwig, de sus respectivas categorías.

América Ferrera será premiada en los SAG Awards en 2024. Crédito: Mezcalent

Lo anterior no pasó desapercibido para la actriz de origen latino, quien se manifestó a través de sus redes sociales, mostrando su descontento con el hecho.

Cabe destacar que la incursión de América a la dirección se une a lo hecho por la también actriz latina Eva Longoria, quien debutó como directora con “Flamin’ Hot”, y que competirá con un Oscar en la categoría de Mejor Canción Original.

