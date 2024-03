Nueva York quiere prohibir el acceso a trenes y autobuses a sujetos que reincidan en crímenes en el Subway

Los usuarios del Subway de Nueva York verán en los próximos días un despliegue de 750 Guardias Nacionales, miles de policías estatales y efectivos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) como parte del esfuerzo de emergencia anunciado este miércoles por la gobernadora Kathy Hochul, para hacer frente a la escalada de agresiones y hechos criminales, registrados en el sistema de transporte en las últimas seis semanas.

La mandataria estatal también dijo que está proponiendo una legislación que facultaría a los jueces prohibir a los delincuentes, que han sido procesados por cometer hechos delictivos en el sistema de transporte, embarcarse en los trenes o los autobuses de la Gran Manzana.

Esta propuesta se compara con leyes que prohíben a los conductores, condenados por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ponerse al frente del volante.

“Básicamente, si agredes a alguien en el metro, no podrás usar más el servicio. Y un juez tendría el poder de asegurarse de que durante al menos tres años, deberá mantenerse alejado por completo de este sistema”, anunció Hochul.

Actualmente existe una ley vigente destinada a proteger al personal de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), la cual ha sido cuestionada por tener muchas lagunas. De hecho, solo se ha aplicado tres veces, desde que se promulgó por primera vez en 2020.

Torniquete a los reincidentes

El plan que pondrá en marcha el gobierno estatal, incluye aumentar el personal para ayudar con los controles de equipaje en los accesos de las estaciones. También se elevará la coordinación entre los fiscales y las fuerzas del orden, para procesar los delitos cometidos contra pasajeros, reforzando la acción contra los delincuentes que son capturados varias veces cometiendo crímenes.

El año pasado la gobernadora incluyó en el plan de presupuesto, algunas modificaciones técnicas para castigar más severamente a los reincidentes de hechos criminales, lo cual significó una revisión de algunos puntos de la controversial reforma de la ley de fianzas.

“Le dimos a los jueces más discreción. Me ha llamado la atención que todavía hay algunos jueces que no aplican los nuevos estándares. Entonces, estamos hablando con la Oficina de Administración de Tribunales, para expandir la información sobre la actualización de este tema tan sensible para la seguridad pública”, refirió la mandataria.

El fondo de la nueva legislación, impulsada por Hochul, tratará de imponer que si un juez determina que alguien representa un peligro para los neoyorquinos , es detenido, liberado y vuelve a cometer otra fechoría, se crearán mecanismos para que no puedan regresar a ninguna estación de transporte.

“Es el mismo principio de cuando se retira a alguien la licencia de conducir por la conducta imprudente de manejar bajo los efectos del alcohol. ¿Adivina qué? No circularás por nuestras carreteras. No eres capaz de conducir un vehículo. Es el mismo principio aquí. Y espero que los jueces utilicen esa discreción”, reforzó.

En este sentido, efectivos policiales dijeron a El Diario que mientras una persona no sea castigada por repetir constantemente delitos, así sean menores, la sensación de seguridad en el Subway no cambiará.

“A veces arrestan a alguien. Y a los pocos días lo observas en la misma estación, tratando de robar. Saben que no habrá consecuencias. Se burlan de los oficiales“, comentó el uniformado.

El otro ángulo en la estrategia de seguridad en el sistema, será el despliegue de más equipos de extensión profesionales para apoyar a los desamparados y enfermos mentales, que son de acuerdo con las cifras oficiales, los responsables directos de la mayor parte de los ataques en vagones y andenes.

Estos anuncios se dan a conocer al día siguiente que el gobierno municipal anunció el despliegue de 1,000 funcionarios de NYPD y las revisiones aleatorias de bolsas y mochilas de los pasajeros.

Hasta ahora se desconoce cuáles estaciones tendrían mayor seguridad. Trascendió que se desplegarán 94 equipos de inspección de bolsos en 136 estaciones cada semana.

Por su parte, Thomas Taffe, jefe de operaciones del Departamento de Policía de la MTA, indicó que “reducir el miedo al crimen es tan importante como reducir el crimen mismo. Nuestro enfoque es responder a los problemas que más afectan a los viajeros, la sensación de desorden, ese miedo a la delincuencia”.

En lo que va del año, la delincuencia en el metro sigue aumentando un 13% en comparación con 2023, y las agresiones al sistema de transporte experimentaron un alza del 11%. La policía está investigando 86 agresiones, frente a las 77 del año pasado. Lo peor, han sido los tres homicidios confirmados en los primeros dos meses del año, lo cual marca una tendencia preocupante, especialmente en comparación con 2023, cuando no hubo ninguno en este mismo periodo de tiempo.

Un hombre…54 arrestos

El anuncio de la gobernadora, surge luego de algunas semanas que NYPD expuso el caso de Reynaldo Quiñones, un hombre de 32 años, quien suma 54 arrestos en la ciudad de Nueva York, la mayoría en el Subway.

Quiñones ha sido definido por la Uniformada como “una amenaza para el Metro y para la sociedad” que se ha beneficiado de la reforma penal vigente desde 2020″, sin embargo está en este momento libre.

La segunda semana de septiembre fue capturado por 55ta vez, cuando policías vestidos de civil supuestamente lo vieron cortarle el bolsillo de la chaqueta a un hombre de 42 años y robarle su teléfono y billetera en un tren de la línea 4.

