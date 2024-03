Ricardo Casares, de ‘Venga La Alegría’, fue dado de alta y envía un mensaje tras sufrir un infarto

Ricardo Casares, presentador de ‘Venga La Alegría‘, compartió que el infarto que sufrió lo tomó completamente por sorpresa, ya que había llevado una vida relativamente sana y no presentaba síntomas previos. El momento fue realmente aterrador para él y para su familia, pero gracias a la rápida intervención médica logró recuperarse satisfactoriamente.

“Ha sido una semana, la más dura de toda mi vida. Hace una semana me estaban salvando la vida. Hoy regreso a mi casa y eso me emociona muchísimo. Cuando yo salí y vi el tráfico, pensé que me iba a morir, pensé que no íbamos a llegar”, dijo en un audio que difundieron en el programa ‘Ventaneando’.

“Se me rompió la piel del corazón y por eso el dolor era tan insoportable. Hay a personas a las que no les pasa eso y de pronto sienten dolor de pecho y sientes molestia y lo ignoras. Sientes que traes una agrurita. Preguntaba por qué me pasó esto si no tomo, no como carne, no como grasas saturadas, no como embutidos. Esa pregunta de por qué la tienen que responder próximamente mis médicos”, agregó.

Este susto inesperado ha sido un recordatorio para Ricardo de la importancia de valorar cada día y de cuidar su salud de manera más diligente. Ha decidido hacer cambios en su estilo de vida, incluyendo una dieta más balanceada y la práctica regular de ejercicio, para asegurarse de que su corazón esté en óptimas condiciones.

“Cuando la muerte te mira a la cara, para decirle: ‘Hoy no’, necesitas muchos amigos, muchas herramientas y yo los tuve. La perspectiva que da un infarto a los 43 años, al final de cuentas, la palabra que sigue regresando a mi mente es: gracias“, añadió.

Sin duda, esta experiencia ha sido un recordatorio de lo frágil que puede ser la salud y de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Es un testimonio de que nunca es tarde para hacer cambios positivos y que debemos aprovechar cada día al máximo. Casares está recuperándose y listo para enfrentar el futuro con optimismo y determinación.

