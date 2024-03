Ariadne Díaz envuelta en rumores de un presunto embarazo a sus 38 años y ella lo aclara todo

La actriz Ariadne Díaz ha dejado en claro que está enfocada en su carrera y en el cuidado de su hijo Diego en este momento, por lo que no tiene planeado aumentar su familia en un futuro cercano. Sin embargo, ha expresado que no descarta la posibilidad de tener más hijos en algún momento, pero por ahora está feliz con el que tiene, al tiempo que también disfruta de su vida con Marcus Ornellas, padre de su pequeño.

“No tienen idea la cantidad de gente que me escribió para felicitarme o para preguntarme. Fue muy chistoso porque mi prima me escribe y me dice: ‘Yo creo que no es cierto porque no creo que me estaría enterando por aquí, por Facebook, pero me salió que estás embarazada'”, comenzó diciendo la mexicana a través de las redes sociales.

Ariadne Díaz demuestra lo importante que es para ella interactuar con sus fans. Crédito: Mezcalent

Los rumores de un supuesto embarazo surgieron a raíz de algunas fotos en las que Ariadne lucía un poco más abultada, pero ella misma se encargó de aclarar que no está esperando un bebé en este momento. A pesar de todo, la actriz ha demostrado ser una madre amorosa y dedicada, siempre dispuesta a sacrificar su tiempo y energía por el bienestar de su hijo.

Díaz, de 38 años, mencionó que la por la que muchos creyeron que se volvería a convertir en madre fue hace bastante tiempo: “Entonces veo la foto y yo con un ramo de rosas que me regaló Marcus y Diego chiquito, como de una foto de hace dos años. Entonces no, no estoy embarazada, se los quedó a deber”.

Hace una semana anunció que protagonizará una telenovela con José Ron. Por ello, volvió a destacar que no es el momento más indicado para aumentar los integrantes de la familia: “Voy a empezar a trabajar, ahorita menos que nunca y en días como hoy digo ‘ya así estamos bien’, luego sí me dan las ganas, pero en días como hoy se me quitan”.

