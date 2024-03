Eugenio Derbez opina sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y su hija Aislinn

Eugenio Derbez respondió a la pregunta sobre la reconciliación entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann de una manera diplomática y cuidadosa. Expresó que como padre no puede interferir en la relación de sus hijos, y que solo puede desearles lo mejor en su vida personal.

El comediante destacó que ella se encuentra trabajando en Madrid, y tras una foto donde salen tomados de la mano surgieron una gran variedad de rumores: “Están filmando una película, eran fotos de una película, pero siempre le decía, ‘a ver hija, donde hubo fuego, cenizas quedan'”.

El padre de la actriz destacó que él como tal no tiene información al respecto y que no le corresponde meterse en la vida personal de su hija. Aseguró que respeta la privacidad y decisiones que tome Aislinn y que confía en que ella sabrá manejar esta situación de la mejor manera posible. También mencionó que como padre siempre estará ahí para apoyarla en lo que necesite.

“Pues ya pregúntenle a ellos. Siempre ha sido muy lindo, llevan muy buena relación, la verdad es que, yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio haber tenido una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr“, fue la opinión que agregó frente a los medios de comunicación.

Sin embargo, también dejó claro que como padre siempre estará ahí para apoyar a su hija en cualquier decisión que tome, sea cual sea. Aclaró que su relación con Ochmann siempre ha sido buena y que son amigos, por lo que le gustaría que todos pudieran llevar una relación amistosa por el bien de su nieta Kailani.

“Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia como bien lo saben, me hubiera gustado darles eso a mis hijos, una paz, una tranquilidad que no ven a sus papás peleándose, lo admiro mucho”, le comentó a los reporteros.

En cuanto a las sospechas que se han generado en torno a la cercanía entre Aislinn y Mauricio, el comediante afirmó que prefiere no especular y que confía en que sus hijos sabrán manejar la situación de la mejor manera posible.

Sigue leyendo:

· Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están en Madrid y ella revela lo que hacen allá

· Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejan a más de uno sorprendido tras caminar tomados de la mano

· Aislinn Derbez dice que Mauricio Ochmann no está en su pódcast porque: “Le asustan mis preguntas”