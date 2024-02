Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejan a más de uno sorprendido tras caminar tomados de la mano

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se encuentran en España y el pasado jueves se convirtieron en tendencia luego que la revista ‘Quién’ compartiera varias postales de ellos mientras van caminando y tomados de la manos, al tiempo que la tranquilidad y las sonrisas se apoderan de sus rostros.

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que fueron tomadas las fotos, mientras que ninguna de las partes involucradas han hecho comentarios de una posible reconciliación. Además, todo podría tratarse de la posibilidad de un nuevo proyecto laboral juntos.

Recordemos que la Derbez y Ochmann estuvieron casados desde el año 2016 hasta el 2020, cuando decidieron tomar caminos separados. A su vez, el pasado 10 de enero Mauricio dijo frente a las cámaras de ‘Ventaneando’ lo siguiente: “Estoy disfrutando mucho a mis hijas y disfrutándome mucho a mí, así que no tiene por qué haber una reconciliación, porque no hay nada que reconciliar. Estamos muy bien, muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida”.

Estas imágenes han causado revuelo en las redes sociales y han generado especulaciones de una posible reconciliación entre la expareja. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores.

“Esas fotos no se ven actuales tiene mucho pelo Mauricio”, “No por favor con esa mujer no”, “Yo creo que esa foto vieja él se ve más muchachito”, “Viene película en camino, no exageren, aunque no dudó que si se anden comiendo”, “Yo digo que están grabando alguna película o son fotos viejas”, “Recuerden que harían pareja de nuevo en la nueva película ‘Hasta el fin del mundo'”, “Esas fotos son exageradamente hechas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Lo que sí es cierto es que tanto Ochmann como Derbez han expresado públicamente su amor y respeto mutuo, además de mantener una relación cordial y amistosa por el bienestar de su hija Kailani.

Por ahora, solo el tiempo dirá si realmente existe la posibilidad de una reconciliación entre Mauricio y Aislinn, pero lo que es seguro es que seguirán siendo una familia unida y cercana a pesar de cualquier diferencia.

