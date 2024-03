Jailyne Ojeda luce sus atributos con minibikini desde un spa en Suiza

La sexy modelo Jailyne Ojeda ha dejado con la boca abierta a sus 14.6 millones de seguidores de Instagram al compartir unas fotos y videos en los que deja admirar sus prominentes encantos con un diminuto bañador que ha echado a volar la imaginación de muchos.

En la publicación, la mexicana aparece disfrutando de un día de spa en Montreux, Suiza, mientras posa de frente y de espaldas usando un minibikini color verde oliva con el que luce esos llamativos atributos que siempre deleitan la pupila de sus admiradores.

“Ya que les encanta verme sin maquillaje, aquí está mi día de spa en Suiza”, escribió la joven en el material que por el momento tiene más de 631,000 “Me gusta” y toda clase de comentarios halagadores.

“Cada día más bella”, “Hermosa mujer”, “Ese cuerpo es digno de estar en un museo porque es una obra de arte”, “Tus curvas me tienen hipnotizado”, “Te ves muy bonita sin tanto maquillaje”, “Espectaculares encantos” y “La chica más perfecta de pies a cabeza”, son algunos de los mensajes que le enviaron.

A sus 26 años Jailyne Ojeda ha sabido conquistar desde hace algún tiempo las principales redes sociales y su popularidad sigue en aumento gracias a que siempre comparte sus viajes, proyectos y vivencias a través de sensuales publicaciones donde se le puede ver utilizando toda clase de atuendos que resaltan su figura.

Cabe mencionar que además de ser modelo, la chica ha sido embajadora de marcas como Fashion Nova y, por si no fuera suficiente, es fundadora de la ropa Snatched by Jailyne así como es CEO en Hair Growth by Jailyne.

