Luis Fonsi lanza su primer libro y espera sacar uno autobiográfico más adelante

Luis Fonsi se encuentra celebrando otro éxito tras el lanzamiento de su primer libro, que además está inspirado en Mikaela, de 12 años, y Rocco de 7, sus hijos. A su vez, relata la historia de unos animalitos que descubren que la verdadera amistad no conoce de diferencias y que juntos pueden superar cualquier obstáculo que se les presente. El cantante busca transmitir valores como la tolerancia, la diversidad y la importancia del compañerismo.

“La palabra clave aquí es que es una aventura bonita donde tengo la oportunidad de crear desde un lugar diferente y es algo que siempre me había apasionado. Especialmente cuando tuve a mi primera hija, que uno cae en el ritmo típico de los padres que se sienta en las tardes, en las noches, a leer con su hijo o con sus hijos”, comenzó diciendo en exclusiva a ‘HOLA! AMÉRICAS!’.

Agueda López se convirtió en la madre de los dos hijos de Luis Fonsi. Crédito: Mezcalent

“Es una historia bonita. Es un libro escrito en rima, cosa que, pues, obviamente lo hace más fácil para mi oído, a mi manera de trabajar… lo hace más musical, o sea, básicamente es una canción. Está escrito en rima, en inglés y en español, cosa que lo hace un reto bastante grande pero pero divertido. Toca mucho el tema de la cultura y de la amistad, mide el autoestima. Habla de una rana, que en este caso es un coquí, que es nuestra ranita nacional de Puerto Rico la cual nos canta toda la noche”, añadió durante la conversación.

Fonsi demuestra una vez más su versatilidad como artista y su capacidad para llegar a diferentes públicos con mensajes positivos y llenos de enseñanzas. Sin duda, ‘Amigos ExtraordiRANArios’ se convertirá en un libro imprescindible para los más pequeños y también para los que no lo son tanto, ya que la amistad y la tolerancia son valores importantes en cualquier etapa de la vida.

Luis Fonsi ha demostrado que su talento va más allá del canto. Crédito: Mezcalent

“Es interesante porque obviamente es mi primer libro, yo no me dedico a esto, no soy experto, pero me dejo llevar por mi instinto, que al final del camino pienso que lo más importante. Me dejo llevar por todos los libros que le he leído a mi hija y todos los libros que le estoy leyendo a mi hijo. Ahora mi hijo acaba de cumplir siete años y está justo en esa edad donde me siento todas las noches con él por por 20-30 minutos a leer, porque él ya sabe leer, pero es como que estamos en la etapa del ejercicio”, expresó el puertorriqueño.

Luis no quiso finalizar su entrevista en ‘HOLA! AMÉRICAS!’, sin antes destacar algo que lo mantiene entusiasmado: “Quizás llegue ese momento en mi carrera en que me gustaría desahogarme con un libro autobiográfico”.

